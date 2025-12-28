Attualità Eventi IN EVIDENZA

Musica: il 26 dicembre è uscito 'Bianca', nuovo singolo del cantautore Daniele Incicco

Raimondo Bovone

Dic 28, 2025

Dopo l’uscita ad ottobre del brano “Rimandato a Settembre” e dei singoli “Piccola” e “Zero Pensieri”, il cantautore Daniele Incicco ha pubblicato “Bianca”, scritta a 4 mani con Vanni Casagrande che ne firma anche la produzione. “Bianca” è disponibile dal 26 Dicembre sulle principali piattaforme digitali al seguente link: https://bfan.link/bianca-1
Il singolo è pubblicato dall’etichetta Lungomare S.r.l. ed è distribuito da Believe International,

DANIELE INCICCO – Artista e autore italiano, avviò la propria carriera musicale come frontman e co-fondatore dei La Rua. Con la band raggiunse traguardi significativi, come la vittoria ad Area Sanremo nel 2012, l’apertura dell’unica data italiana degli Imagine Dragons a Milano nel 2013 e la partecipazione al Concerto del Primo Maggio a Roma per ben tre edizioni (2015, 2017, 2019).
Queste le parole dell’autore sul nuovo brano: “Racconta il confine tra sogno e realtà, un confine che si rompe quando una sveglia suona alle 3 del mattino. Un risveglio improvviso interrompe un sogno ricorrente, in cui torna una presenza femminile appartenente al passato ma che, in alcune notti, continua ad affacciarsi anche nel presente. La sveglia riporta tutto alla dimensione reale: il silenzio dell’alba, il bosco, il lavoro e il cane da tartufi che aspetta e freme. È da questo passaggio netto che Bianca prende forma, mettendo in dialogo la dimensione sognante con una realtà concreta che chiama e pretende presenza. Bianca non è una dedica, ma una presenza centrale nel racconto. Bianca è la cagnolina che da anni accompagna Daniele Incicco nelle passeggiate nei boschi, in cerca di tartufi. Un rapporto autentico e familiare che diventa il punto di contatto tra ciò che si sogna e ciò che si vive”.

CANALI UFFICIALI DANIELE INCICCO
SPOTIFY: https://open.spotify.com/intl-it/artist/6zgKx7fKAlX8iMz3LtppFt
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/danieleincicco/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/daniele.incicco.1
TIK TOK: @danincicco

CREDITILegal & Business affair: Studio Legale Avv. Vittorio Costa e Associati (Bologna) – Management: Lungomare S.r.l. www.lungomare-srl.com – [email protected]Booking: SGR Live Show Agency www.sgr.it – [email protected] – Promo radio: Valentina Spada –  [email protected] – Comunicazione: Monica Atzei – [email protected] 

Raimondo Bovone

