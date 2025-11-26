TOP NEWS

Cina, agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione

Di

Nov 26, 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’agenzia spaziale cinese ha pubblicato un piano d’azione per sostenere le imprese spaziali commerciali e incoraggiarle a perseguire la cooperazione internazionale nei prossimi due anni.

Il documento pubblicato martedì dalla China National Space Administration (Amministrazione spaziale nazionale cinese, CNSA) invita le imprese spaziali commerciali del Paese a “diventare globali” e ad aiutare i Paesi in via di sviluppo a costruire industrie di applicazione satellitare.

La CNSA si è impegnata a integrare i progetti spaziali commerciali nell’agenda della cooperazione internazionale della Cina.

L’agenzia ha promesso di ampliare l’accesso commerciale alla propria rete nazionale di stazioni di tracciamento, telemetria e controllo (TT&C) civili, siti di ricezione dati, campi di calibrazione e di convalida, oltre che a grandi infrastrutture di test come banchi prova per motori a razzo e strutture di simulazione dell’ambiente spaziale.

Gli operatori commerciali saranno selezionati attraverso competizione aperta per partecipare a programmi spaziali chiave e all’avanguardia, che vanno dalla propulsione avanzata, piattaforme satellitari e carichi utili di nuova generazione, fino alle applicazioni integrate di comunicazione, navigazione e osservazione della Terra.

La CNSA istituirà un fondo nazionale per lo sviluppo dello spazio commerciale e amplierà gli appalti governativi per integrare le capacità commerciali – come vettori di lancio, satelliti, siti di lancio e infrastrutture TT&C – nelle missioni nazionali.

Secondo il piano, i governi locali sono invitati a creare centri di innovazione tecnologica dedicati ai razzi riutilizzabili e ai satelliti intelligenti e a costruire piattaforme aperte per la produzione avanzata, l’assemblaggio finale e i test.

Le misure di supporto includono anche la costruzione di siti commerciali di lancio, l’unificazione degli standard spaziali e l’apertura dei dati sui detriti spaziali per potenziare gli avvisi di collisione per i veicoli commerciali.

Le aziende commerciali sono incoraggiate a svolgere un ruolo pionieristico nell’utilizzo delle risorse spaziali, nella manutenzione in orbita, nella rimozione dei detriti, nel turismo spaziale e nella bio-produzione nello spazio.

Il piano punta a raggiungere uno sviluppo di alta qualità dello spazio commerciale entro il 2027. Le raccomandazioni per il 15esimo Piano Quinquennale del Paese (2026-2030) includono il settore aerospaziale tra le industrie strategiche emergenti.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Sparatoria nei pressi della Casa Bianca, fermato un sospettato

Nov 26, 2025
TOP NEWS

Ucraina, Zelensky “Siamo in grado di difenderci, vale la pena aiutarci”

Nov 26, 2025
TOP NEWS

Cina, Changchun ospiterà le Universiadi invernali del 2027

Nov 26, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Sparatoria nei pressi della Casa Bianca, fermato un sospettato

Nov 26, 2025
TOP NEWS

Cina, agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione

Nov 26, 2025
TOP NEWS

Ucraina, Zelensky “Siamo in grado di difenderci, vale la pena aiutarci”

Nov 26, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 27 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 26, 2025 Raimondo Bovone