McDonald’s apre nel Bergamasco l’ottocentesimo ristorante in Italia

Dic 10, 2025

BERGAMO (ITALPRESS) – McDonald’s ha inaugurato oggi il suo ottocentesimo ristorante a Verdello in provincia di Bergamo: un traguardo significativo per l’azienda, il cui piano di sviluppo punta a raggiungere i 900 punti vendita entro il 2027.
McDonald’s, spiega una nota, “ribadisce così la volontà di continuare a investire nel mercato italiano, contribuendo alla crescita del Paese: solo nel 2024 l’apertura di 51 ristoranti si stima abbia generato, secondo lo studio Althesys “Effetto McDonald’s”, un valore condiviso lungo tutta la filiera pari a 164,5 milioni di euro. Un risultato equivalente a quasi l’1% della crescita del PIL italiano atteso per l’anno in corso. Queste aperture hanno portato a quasi 3000 occupati, per 48,2 milioni di salari e contributi”.
“L’apertura del nostro ottocentesimo ristorante a Verdello è un traguardo che ci rende orgogliosi, perchè racconta una crescita solida, capillare e profondamente radicata nel territorio. Continuiamo a investire in Italia con convinzione: vogliamo arrivare a 900 ristoranti entro il 2027, creando valore lungo tutta la filiera e portando nuove opportunità di lavoro. Oggi abbiamo celebrato un nuovo risultato, ma guardiamo avanti con la stessa ambizione e lo stesso entusiasmo”, ha detto Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald’s Italia.
Nel triennio 2025/2027, McDonald’s prevede investimenti di sistema per 800 milioni di euro, tra nuove aperture e riammodernamenti. L’azienda offre opportunità di lavoro stabili, come dimostra il 92% dei dipendenti, che è assunto con contratto a tempo indeterminato o in apprendistato. Nel 2025 McDonald’s ha offerto 5.000 nuove opportunità di lavoro.
I ristoranti, inoltre, rappresentano luoghi di socialità e aggregazione per le comunità locali, capaci di offrire servizi per giovani, famiglie e non solo: aree verdi, wi-fi gratuito, playland per i bambini. “Presenza sul territorio – conclude la nota – significa per McDonald’s farne parte, ascoltarne i bisogni e agire di conseguenza, con iniziative che prendono forme diverse anche grazie all’impegno sul territorio degli oltre 165 licenziatari che gestiscono il 90% dei ristoranti”.

– foto ufficio stampa McDonald’s –
(ITALPRESS).

