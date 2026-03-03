‘Marzo Donna’: il Comune di Alessandria promuove la cultura delle Pari Opportunità

Anche per il 2026 il Comune di Alessandria promuove “Marzo Donna”, iniziativa consolidata nata 22 anni fa, dedicata alla valorizzazione delle donne e alla diffusione della cultura delle pari opportunità, del rispetto e dell’inclusione. Il programma di quest’anno, coordinato dalla Consulta comunale per le Pari Opportunità e realizzato con la collaborazione delle Associazioni cittadine e di privati, prevede numerosi appuntamenti che si svolgeranno in diversi luoghi della città, principalmente nel mese di marzo, con alcune date anche ad aprile.

INFO EVENTI – Sito web del Comune di Alessandria: https://www.comune.alessandria.it/vivere-comune/eventi/marzo-donna-2026

Pagina Facebook della Consulta: https://www.facebook.com/ConsultaPariOpportunitaAlessandria

Email uffici: [email protected]

Come nelle precedenti edizioni, “Marzo Donna” rappresenta un percorso condiviso di informazione, riflessione e partecipazione, che prende avvio dalla Festa della Donna dell’8 marzo per estendersi nel tempo attraverso incontri pubblici, iniziative culturali, momenti di approfondimento e occasioni di confronto aperte alla cittadinanza. Le attività proposte affrontano, da differenti prospettive, i temi della parità di genere, dei diritti, del contrasto alle discriminazioni e della valorizzazione del ruolo della donna nella società.