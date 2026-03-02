Attualità IN EVIDENZA Video

Iran, Crosetto: “I rischi per il nostro personale sono mitigati da settimane”

Di

Mar 2, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “I rischi per il nostro personale nell’area sono stati mitigati già da settimane, con un alleggerimento delle presenze non indispensabili, la revisione delle misure di sicurezza e un aggiornamento dei piani di evacuazione”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante l’informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico, davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera.sat/azn
(Fonte video: Senato della Repubblica)

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 3 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 2, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Iran, Schlein “Governo dica quale ruolo vuole giocare, serve cessate il fuoco”

Mar 2, 2026
IN EVIDENZA

Energia, Aer Soléir investe a Rondissone per progetto di accumulo elettrochimico

Mar 2, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Melania Trump prima First Lady Usa a presiedere riunione Consiglio Sicurezza Onu

Mar 2, 2026
TOP NEWS

L’Udinese torna a vincere, tris alla Fiorentina

Mar 2, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 3 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 2, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Le parate di Skorupski e la perla di Odgaard al 90′, il Bologna passa a Pisa

Mar 2, 2026