Lunedì 3 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ronan Keating (1977), Irlanda, cantante.

cominciò con i ‘Boyzone’ vincendo il provino e vendette 27 milioni di dischi. Esordì da solista con ‘When You Say Nothing At All’, nel ’07 tornò ‘Boyzone’ e fece un tour. Nel ’09 pubblicò ‘Songs For My Mother’ e nell’11 collaborò con Bacharach, reinterpretando 10 brani famosi con l’orchestra dal vivo. In carriera ha venduto più di 50 milioni di dischi. Ora fa il giudice e il coach nei ‘talent show’ tedeschi.