Attualità Cronaca Video

Caserta: piazza di spaccio in un residence, 11 arresti

Di

Dic 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – È un quadro di degrado e violenza quello emerso dalle indagini dei Carabinieri di Mondragone, che hanno portato a due ordinanze di custodia cautelare per 11 persone, tra cui due minorenni, tutti accusati di far parte di un’organizzazione dedita al traffico di droga, aggravato dal metodo mafioso e dall’uso di armi. Secondo gli investigatori, il gruppo – proveniente da Scampia e Secondigliano – avrebbe imposto il suo controllo sul complesso “Royal Residence” di Castel Volturno, trasformandolo in una vera piazza di spaccio attiva 24 ore su 24. Un luogo abitato da decine di famiglie, costrette a convivere con una presenza criminale costante e oppressiva. Le indagini sono partite dopo l’incendio di un appartamento. Da lì, la ricostruzione di un sistema collaudato: vedette ai piani alti, varchi obbligati, telecamere per monitorare ogni movimento e proteggersi dai controlli. Un modello criminale esportato dal quartiere Secondigliano di Napoli alla costa casertana.
abr/mrv

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Politica Video

Il presidente della Camera, Fontana: “La politica di coesione è la visione unitaria per nuove sfide”

Dic 10, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Carceri, Mattarella: “Alcuni istituti hanno condizioni inaccettabili”

Dic 10, 2025
Attualità Cucina IN EVIDENZA Video

Cucina italiana patrimonio Unesco, Meloni: “Vince una nazione straordinaria”

Dic 10, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Piazze di spaccio in complesso residenziale nel napoletano, undici arresti

Dic 10, 2025
Attualità Cronaca Video

Caserta: piazza di spaccio in un residence, 11 arresti

Dic 10, 2025
IN EVIDENZA

Cucina italiana patrimonio Unesco, Urso “Importanti ricadute economiche”

Dic 10, 2025
IN EVIDENZA

Ue, Lollobrigida “Gli agricoltori rivendicano diritto a essere protagonisti”

Dic 10, 2025