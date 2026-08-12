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Italia argento nella 4×100 stile libero donne agli Europei di Parigi

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Ago 12, 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italia è medaglia d’argento nella 4×100 stile libero donne agli Europei di nuoto in corso a Parigi. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao chiudono la staffetta in 3’33″19 (record italiano), precedute soltanto dall’Olanda (3’31″89) e davanti alla Russia (sotto bandiera neutrale) in 3’33″69. Si tratta della terza medaglia di giornata per l’Italia dopo i bronzi di Ceccon (200 dorso) e Pilato (100 rana). Una giornata da incorniciare per Curtis che in precedenza aveva messo la firma sul nuovo record del mondo nei 50 dorso: “Sono contenta perchè è una medaglia importantissima per la crescita di noi ragazze. Volevo questa medaglia più di ogni altra cosa. Ho cercato, per quanto difficile, di mettere il record da parte e di concentrarmi sulla 4×100. Domani c’è la finale dei 50 dorso, sta andando tutto benissimo, è tutto nella testa”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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