Immensa Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso in semifinale agli Europei

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sara Curtis firma il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso donne agli Europei di nuoto in corso a Parigi. La classe 2006 piemontese nuota in 26″63 la sua semifinale, polverizzando il 26″86 dell’australiana Kaylee McKeown risalente al 2023. “Non so cosa dire, è il sogno di tutta la mia vita”, le prime parole a caldo di Curtis ai microfoni Rai. “Non so nemmeno metabolizzare cosa sto provando – ha aggiunto a Sky -. Fare un record del mondo in semifinale è diverso che in finale, dove vuoi solo andartela a prendere. Io sapevo di potercela fare, è stato inaspettato ma voluto. Non pensavo arrivasse ora, ma sapevo sarebbe arrivato. Domani c’è la finale, voglio solo portarmela a casa e ricordarmi che oggi è stato un grandissimo giorno”, conclude. Out dalla finale, invece, Costanza Cocconcelli, a cui non basta per pochissimo il tempo di 27″87.

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