TOP NEWS

Drone russo colpisce edificio in Romania, 2 feriti

Di

Mag 29, 2026

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Un drone russo ha colpito un edificio a Galati, nel sudest della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa rumeno.
“Durante la notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni su obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, vicino al confine fluviale con la Romania”, hanno fatto sapere dal ministero. La Romania ha definito l’incursione, con la relativa violazione dello spazio aereo, “una grave e irresponsabile escalation”, come riportano diversi media. “La Romania ha informato i suoi alleati e il Segretario generale della Nato della situazione e ha richiesto che vengano adottate misure per accelerare il trasferimento di capacità anti-drone in Romania”, ha aggiunto il ministero.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Crosetto sul drone russo in Romania “Ferma condanna, non è tollerabile”

Mag 29, 2026
TOP NEWS

Trump “Dazi del 25% alle auto europee, Ue “Inaccettabile”

Mag 2, 2026
Attualità Esteri IN EVIDENZA TOP NEWS

Iran, Mojtaba Khamenei: “Si apre una nuova fase nel Golfo”

Apr 30, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Crosetto sul drone russo in Romania “Ferma condanna, non è tollerabile”

Mag 29, 2026
TOP NEWS

Drone russo colpisce edificio in Romania, 2 feriti

Mag 29, 2026
IN EVIDENZA

Conti (E.ON) “Fondamentale accelerare sulle rinnovabili”

Mag 29, 2026
IN EVIDENZA

Tumori del sangue, un libro spiega l’impatto dell’ambiente e degli stili di vita

Mag 29, 2026