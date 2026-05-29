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Milano: scoppia un incendio in un’azienda agricola, salvate 510 mucche

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Mag 29, 2026
MILANO (ITALPRESS) – Una breve ma violenta ondata di maltempo si è abbattuta ieri sera nel milanese ed ha investito pure Cascina Rancate nel territorio di San Giuliano Milanese. Un’intera ala dell’azienda agricola, circa 1500 metri quadrati, è stata avvolta dalle fiamme in pochi minuti. Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concentrate immediatamente nel salvataggio di 510 bovini da latte messi tutti in sicurezza. Nel frattempo i 16 mezzi che si sono avvicendati per tutta la notte hanno poi provveduto ad aggredire prima le lingue di fuoco, circoscrivere successivamente il perimetro di intervento sul fienile e cominciare in seguito la lunga fase di raffreddamento. Un’attività complessa che ha richiesto la presenza complessiva di 60 vigili del fuoco. In questo momento sul posto sono presenti ancora alcuni mezzi per completare l’attività di cosiddetto “minuto spegnimento”.
vbo/mca2
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

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