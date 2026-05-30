Palermo: smantellata una banda dedita a rapine e furti, 7 arresti

PALERMO (ITALPRESS) – Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi e Polizia di Stato, con il supporto delle unità cinofile dell’Arma e della Polizia, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di sette persone, ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata a furti, rapine, detenzione e porto abusivo di armi e spaccio di stupefacenti. Il provvedimento colpisce sei palermitani e un 30enne denunciato in stato di libertà, mentre due degli indagati risultano già detenuti per altra causa. Le misure scaturiscono da un’articolata attività investigativa condotta tra settembre e dicembre 2023, che ha permesso di ricostruire l’operatività di un gruppo strutturato e stabile dedito a reati predatori e traffico di droga. Secondo quanto accertato, la consorteria criminale operava con una precisa divisione dei compiti e disponeva di basi logistiche e mezzi condivisi. Le indagini, svolte attraverso attività tecniche e tradizionali, hanno individuato nel 26enne il presunto promotore e organizzatore del gruppo, con compiti decisionali su obiettivi, modalità operative e gestione dei proventi. Il 55enne avrebbe invece svolto il ruolo di raccordo e reclutamento, mentre gli altri componenti costituivano il nucleo esecutivo dedicato a furti, rapine e azioni contro sportelli bancomat con l’uso di ordigni esplosivi. Nel corso delle indagini sono state arrestate altre tre persone per spaccio di stupefacenti e sequestrati 1,8 kg di marijuana, oltre a polvere da sparo, petardi artigianali e materiale per la fabbricazione di ordigni. Individuato inoltre un covo della banda, dove sono stati rinvenuti un’auto rubata, arnesi da scasso, radio portatili, passamontagna e congegni esplosivi del tipo “marmotta” pronti all’uso.

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(Fonte video: Carabinieri e Polizia di Stato)