Attualità Cronaca Video

Palermo: smantellata una banda dedita a rapine e furti, 7 arresti

Di

Mag 30, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi e Polizia di Stato, con il supporto delle unità cinofile dell’Arma e della Polizia, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di sette persone, ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata a furti, rapine, detenzione e porto abusivo di armi e spaccio di stupefacenti. Il provvedimento colpisce sei palermitani e un 30enne denunciato in stato di libertà, mentre due degli indagati risultano già detenuti per altra causa. Le misure scaturiscono da un’articolata attività investigativa condotta tra settembre e dicembre 2023, che ha permesso di ricostruire l’operatività di un gruppo strutturato e stabile dedito a reati predatori e traffico di droga. Secondo quanto accertato, la consorteria criminale operava con una precisa divisione dei compiti e disponeva di basi logistiche e mezzi condivisi. Le indagini, svolte attraverso attività tecniche e tradizionali, hanno individuato nel 26enne il presunto promotore e organizzatore del gruppo, con compiti decisionali su obiettivi, modalità operative e gestione dei proventi. Il 55enne avrebbe invece svolto il ruolo di raccordo e reclutamento, mentre gli altri componenti costituivano il nucleo esecutivo dedicato a furti, rapine e azioni contro sportelli bancomat con l’uso di ordigni esplosivi. Nel corso delle indagini sono state arrestate altre tre persone per spaccio di stupefacenti e sequestrati 1,8 kg di marijuana, oltre a polvere da sparo, petardi artigianali e materiale per la fabbricazione di ordigni. Individuato inoltre un covo della banda, dove sono stati rinvenuti un’auto rubata, arnesi da scasso, radio portatili, passamontagna e congegni esplosivi del tipo “marmotta” pronti all’uso.

tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri e Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Energia, il commissario UE Fitto: “L’uso dei Fondi di coesione è volontario, dibattito solo in Italia”

Mag 30, 2026
Attualità Cronaca Video

Parma: scoperta fabbrica clandestina di sigarette, 12 arresti

Mag 30, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Il Lago Maggiore salirà di 15 centimetri e anche oltre, ci sarà più acqua per l’irrigazione

Mag 30, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Vingegaard cala il pokerissimo e ipoteca la vittoria finale del Giro

Mag 30, 2026
TOP NEWS

L’Italia riparte, Donnarumma “Delusione Mondiale una mazzata, bisogna reagire”

Mag 30, 2026
TOP NEWS

Cina, utili delle imprese statali in aumento dell’1,9% nei primi 4 mesi del 2026

Mag 30, 2026
Motori Sport

MotoGP: Fernandez vince la sprint del Mugello davanti a Martin, 3° Di Giannantonio

Mag 30, 2026