Economia IN EVIDENZA Video

Energia, il commissario UE Fitto: “L’uso dei Fondi di coesione è volontario, dibattito solo in Italia”

Di

Mag 30, 2026
LECCE (ITALPRESS) – “Avete letto la lettera? Non l’ha letta nessuno semplicemente perché la lettera ai presidenti di Regione deve ancora arrivare, però abbiamo questo dibattito. Mi sembra abbastanza singolare la vicenda, è l’unico Paese in Europa dove c’è questa discussione, negli altri non c’è”. Così Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e le Riforme, a margine del Festival dell’Energia in corso a Lecce. “Io ho mandato la lettera a 27 ministri e nelle prossime ore arriverà ai presidenti di Regione. L’unico Paese dove si discute in questo modo è l’Italia, mi sembra sia una anomalia”.
xb1/fsc/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 30/5/2026

Mag 30, 2026
Economia Giovani IN EVIDENZA

Voucher scuola: nuovi criteri regionali per accedere ai contributi per lo studio

Mag 30, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

QuiEuropa Magazine – 30/5/2026

Mag 30, 2026

Ti sei perso...

Motori Sport

MotoGP: Fernandez vince la sprint del Mugello davanti a Martin, 3° Di Giannantonio

Mag 30, 2026
Sport

Tennis, Roland Garros: Cobolli batte Tien in 3 set e vola agli ottavi di finale

Mag 30, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Energia, il commissario UE Fitto: “L’uso dei Fondi di coesione è volontario, dibattito solo in Italia”

Mag 30, 2026
TOP NEWS

Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo dell’Atalanta

Mag 30, 2026