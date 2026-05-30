Voucher scuola: nuovi criteri regionali per accedere ai contributi per lo studio

Il provvedimento introduce una revisione del sistema dei Voucher scuola A e B, con criteri aggiornati, nuove soglie ISEE e una rimodulazione degli importi per garantire una distribuzione più equa delle risorse, ampliando la platea dei beneficiari, alla luce dell’aumento delle richieste registrato negli ultimi anni e della crescente difficoltà economica di molte famiglie piemontesi.

VOUCHER A – Iscrizione e frequenza nelle scuole paritarie – Potranno richiederlo le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, in linea con quanto previsto a livello nazionale. Gli importi varieranno in base alla fascia reddituale e all’ordine scolastico, arrivando fino a 2.150 euro per gli studenti delle superiori. Prevista inoltre una maggiorazione del 50% per gli studenti disabili. L’importo può essere cumulabile con altri benefici erogati allo stesso titolo dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

VOUCHER B -Libri di testo, trasporti, materiale didattico e attività integrative, per studenti di scuole statali, paritarie e formazione professionale – Il limite ISEE viene allineato ai parametri nazionali previsti per la borsa di studio statale “IoStudio”, con importi che potranno arrivare fino a 500 euro. Anche per questa misura è prevista una maggiorazione del 50% per studenti disabili.

La proposta di modifica dell’Atto di indirizzo sugli assegni di studio, approvata dalla Giunta regionale, del Piemonte, attende il passaggio in Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.

LE PAROLE – Così l’assessore all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni: «L’aumento delle richieste ci dice una cosa molto chiara: le famiglie hanno bisogno di sostegno vero. Per questo aggiorniamo criteri e soglie, ampliamo le possibilità di accesso e rafforziamo un sistema che rappresenta una leva fondamentale di libertà educativa e di diritto allo studio. Investire sui ragazzi significa investire sul futuro del Piemonte».

L’assessore regionale Daniela Cameroni