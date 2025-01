Volley B2: sabato 11 big-match con la Florens per la capolista Acrobatica. Open-day per le scuole

Sabato 11 gennaio, alle ore 19, la società del presidente Andrea La Rosa chiede il sostegno e la spinta di tutta la Città per gremire ancora una volta il PalaCima che ospiterà lo scontro al vertice tra l’Acrobatica Alessandria, 1^ in classifica, e la Pallavolo Florens Vigevano, 2^ staccata di 1 punto (32 > 31).

I tifosi sono invitati a raggiungere il Palacima 1 ora prima, intorno alle 18, per sostenere le ragazze.



La società vuole regalare una giornata di sport a tutti gli alunni delle scuole e alle loro famiglie, quindi dalle ore 16 Open Day al PalaCima per le annate 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Saranno presenti gli allenatori dell’Alessandria Volley e a tutte le famiglie e ai bambini sarà offerta la merenda alle 17.30 e consegnato un buono con posto riservato per seguire la partita delle ore 19.

E poi a a tutti i bambini sarà offerto un buono per allenamenti gratuiti di prova sino a fine gennaio.

La partita di B2 avrà uno speaker d’eccezione: Federico Scanziani from UYBA, da 15 anni nel Mondo della Musica , speaker di pallavolo della vittoria Azzurra agli Europei U22 Volley Femminile . Attuale Speaker Ufficiale della UYBA Serie A1 Femminile. Sarà lui a spingere le ragazze dell’Acrobatica.