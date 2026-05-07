Volley maschile: Perugia campione d’Italia, 3-0 alla Lube in finale

PERUGIA (ITALPRESS) – Perugia conquista lo scudetto maschile del volley 2025-26. Al Pala Barton Energy di Pian di Massiano i Block Devils chiudono sul 3-0 la finale contro la Lube, cucendosi addosso il 3° tricolore della loro storia, dopo quelli del 2018 (battendo anche allora Civitanova) e del 2024 (contro Monza). Nel 3° atto la Sir Susa Scai regola i cucinieri per 3-1, con parziali di 25-27, 26-24, 25-22, 25-20, prendendosi anche una rivincita dopo la clamorosa rimonta subita un anno fa in semifinale quando la Lube rimontò da 0-2. Per coach Angelo Lorenzetti si tratta del 6° scudetto della sua carriera, il 2° con gli umbri dopo quelli con Modena (2), Piacenza e Trento. La stagione di Perugia però non finisce qui: il 16 maggio c’è la semifinale di Champions contro il PGE Projekt Varsavia. Per la Lube, invece, altra delusione: 3^ finale scudetto persa negli ultimi 4 campionati e appuntamento con l’8° tricolore di nuovo rimandato.

– foto Ipa Agency –

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