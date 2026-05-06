Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Oggi alle 18 s’inaugura a Palazzo Monferrato la mostra su Alessandria e il Giro d’Italia, aperta fino al 2 agosto

DiRaimondo Bovone

Mag 6, 2026 , , , , , , ,

Il Museo ACdB (Alessandria Città delle Biciclette) rende omaggio al Giro, la cui 13^ tappa partirà da Alessandria il 22 maggio, con una mostra che racconta il legame profondo tra Alessandria e la corsa. La mostra verrà inaugurata oggi, mercoledì 6 maggio, alle ore 18 a Palazzo Monferrato, alla presenza di dirigenti sportivi e campioni (fra cui Franco Balmamion, 2 volte vincitore del Giro d’Italia), e resterà aperta fino al 2 agosto.

IL PERCORSO – I pannelli accompagnano il visitatore dalle origini del Giro (1909) fino ad oggi, partendo dall’alessandrino Carlo Cavanenghi, presidente dell’Unione Velocipedistica Italiana, che diede il via alla prima edizione della corsa, e attraversa le epoche dei grandi campioni: da Costante Girardengo a Alfredo Binda, da Gino Bartali a Fausto Coppi, fino all’era moderna con i protagonisti del ciclismo internazionale. All’interno del percorso troverete anche una pagina dedicata al corridore alessandrino Giorgio Zancanaro, protagonista nel Giro 1967 con il successo di tappa ad Alessandria e la conquista della prima maglia rosa di quell’edizione.

LE PAROLE – Così il presidente della Camera di Commercio Alessandria-Asti, Gian Paolo Coscia: “La Città si mostrerà capace di accogliere il Giro come merita. Ci aspettiamo una buona visibilità mediatica, nuove relazioni e la conferma del nostro territorio come area turistica privilegiata”.
Così il direttore del Museo ACdB, Roberto Livraghi: “La mostra è un’occasione per ricordare che quello tra la città e il Giro è veramente un legame storico di lunga durata. Sarà l’occasione per presentare un museo rinnovato in alcune componenti, perché noi non smettiamo mai di pedalare”.

Palazzo Monferrato, sede della mostra ACdB

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 6 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mag 5, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

La Russa “Italia e Francia devono cercare intesa vera, profonda e duratura”

Mag 5, 2026
IN EVIDENZA

Dorfmann “Accordo Ue-Mercosur strategico, Usa non più affidabili”

Mag 5, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Mafia, colpo al clan Senese a Roma. 18 arresti per droga e tentato omicidio

Mag 6, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Oggi alle 18 s’inaugura a Palazzo Monferrato la mostra su Alessandria e il Giro d’Italia, aperta fino al 2 agosto

Mag 6, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Arsenal-Atletico Madrid 1-0, Gunners in finale di Champions

Mag 6, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 6 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mag 5, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x