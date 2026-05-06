Oggi alle 18 s’inaugura a Palazzo Monferrato la mostra su Alessandria e il Giro d’Italia, aperta fino al 2 agosto

Il Museo ACdB (Alessandria Città delle Biciclette) rende omaggio al Giro, la cui 13^ tappa partirà da Alessandria il 22 maggio, con una mostra che racconta il legame profondo tra Alessandria e la corsa. La mostra verrà inaugurata oggi, mercoledì 6 maggio, alle ore 18 a Palazzo Monferrato, alla presenza di dirigenti sportivi e campioni (fra cui Franco Balmamion, 2 volte vincitore del Giro d’Italia), e resterà aperta fino al 2 agosto.

IL PERCORSO – I pannelli accompagnano il visitatore dalle origini del Giro (1909) fino ad oggi, partendo dall’alessandrino Carlo Cavanenghi, presidente dell’Unione Velocipedistica Italiana, che diede il via alla prima edizione della corsa, e attraversa le epoche dei grandi campioni: da Costante Girardengo a Alfredo Binda, da Gino Bartali a Fausto Coppi, fino all’era moderna con i protagonisti del ciclismo internazionale. All’interno del percorso troverete anche una pagina dedicata al corridore alessandrino Giorgio Zancanaro, protagonista nel Giro 1967 con il successo di tappa ad Alessandria e la conquista della prima maglia rosa di quell’edizione.

LE PAROLE – Così il presidente della Camera di Commercio Alessandria-Asti, Gian Paolo Coscia: “La Città si mostrerà capace di accogliere il Giro come merita. Ci aspettiamo una buona visibilità mediatica, nuove relazioni e la conferma del nostro territorio come area turistica privilegiata”.

Così il direttore del Museo ACdB, Roberto Livraghi: “La mostra è un’occasione per ricordare che quello tra la città e il Giro è veramente un legame storico di lunga durata. Sarà l’occasione per presentare un museo rinnovato in alcune componenti, perché noi non smettiamo mai di pedalare”.

Palazzo Monferrato, sede della mostra ACdB