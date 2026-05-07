Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

‘Dona la spesa’ sabato 9 maggio, nei punti-vendita Coop della provincia di Alessandria

DiRaimondo Bovone

Mag 7, 2026 , , , , , , ,

Per tutta la giornata sarà possibile donare beni alimentari, prodotti per la cura della persona e l’igiene dell’infanzia ai volontari presenti in negozio

La raccolta di Nova Coop “Dona la Spesa” torna sabato 9 maggio per tutta la giornata nei punti vendita Coop della provincia di Alessandria, per raccogliere beni di prima necessità a favore delle realtà del territorio impegnate quotidianamente nel sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà. L’indicazione è di privilegiare, tra i prodotti alimentari, i beni a lunga conservazione come pasta secca e riso, olio, pelati, carne e tonno in scatola, legumi, farina, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte a lunga conservazione, cereali, merendine, alimenti per la prima infanzia.

Ad Alessandria la raccolta sarà destinata alla Caritas; nei 2 punti vendita di Casale Monferrato andrà a sostegno della Caritas; a Tortona i beni raccolti saranno devoluti alla Casa d’Accoglienza; a Valenza il contributo sarà destinato alla Caritas.

LE PAROLE – Così Carlo Ghisoni, direttore Politiche Sociali di Nova Coop: ‹Con “Dona la Spesa” rinnoviamo un impegno che, per Nova Coop, si traduce in un’attenzione concreta e costante verso i bisogni delle comunità in cui operiamo. Iniziative come questa sono particolarmente preziose per le associazioni perché consentono di raccogliere prodotti a lunga conservazione, facilmente gestibili e conservabili nel tempo, senza le complessità legate alla refrigerazione. Questo permette di costruire scorte che garantiscono un sostegno continuativo a chi si trova in difficoltà, in un contesto in cui cresce la fragilità economica di molte famiglie›.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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