‘Dona la spesa’ sabato 9 maggio, nei punti-vendita Coop della provincia di Alessandria

Per tutta la giornata sarà possibile donare beni alimentari, prodotti per la cura della persona e l’igiene dell’infanzia ai volontari presenti in negozio

La raccolta di Nova Coop “Dona la Spesa” torna sabato 9 maggio per tutta la giornata nei punti vendita Coop della provincia di Alessandria, per raccogliere beni di prima necessità a favore delle realtà del territorio impegnate quotidianamente nel sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà. L’indicazione è di privilegiare, tra i prodotti alimentari, i beni a lunga conservazione come pasta secca e riso, olio, pelati, carne e tonno in scatola, legumi, farina, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte a lunga conservazione, cereali, merendine, alimenti per la prima infanzia.

Ad Alessandria la raccolta sarà destinata alla Caritas; nei 2 punti vendita di Casale Monferrato andrà a sostegno della Caritas; a Tortona i beni raccolti saranno devoluti alla Casa d’Accoglienza; a Valenza il contributo sarà destinato alla Caritas.

LE PAROLE – Così Carlo Ghisoni, direttore Politiche Sociali di Nova Coop: ‹Con “Dona la Spesa” rinnoviamo un impegno che, per Nova Coop, si traduce in un’attenzione concreta e costante verso i bisogni delle comunità in cui operiamo. Iniziative come questa sono particolarmente preziose per le associazioni perché consentono di raccogliere prodotti a lunga conservazione, facilmente gestibili e conservabili nel tempo, senza le complessità legate alla refrigerazione. Questo permette di costruire scorte che garantiscono un sostegno continuativo a chi si trova in difficoltà, in un contesto in cui cresce la fragilità economica di molte famiglie›.