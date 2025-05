Mercoledì 7 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Raimondo Vianello (1922-2010), Italia, attore e conduttore TV

A fine ’60 nacque in RAI il celebre duo con la moglie Sandra Mondaini, replicato a Mediaset in ‘Casa Vianello’ (’88-’07). Condusse Sanremo ’98 e fu per 15 anni l’anima di ‘Pressing’, dove usava lo ‘humour’ per commentare il calcio.