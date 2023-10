Volley femminile B2: terza vittoria per l’Acrobatica Group Alessandria, in testa a punteggio pieno

Tre su tre per le ragazze di coach Ruscigni, che sabato al Palacima hanno battuto 3-0 Pusterla 1880 Venegono. La neo-promossa compagine mandrogna è ora al comando della classifica con 9 punti: sono due le squadre a pari punti, ma per il quoziente-set l’Acrobatica Group risulta al 1° posto.

La partita

Acrobatica Group AL-Pusterla 1880 Venegono 3-0 (25-17, 25-22, 25-15).

Primo set – Alessandria scappa subito sul 5-0, viene rimontata sul 6 pari, poi allunga di nuovo a va avanti 15-10. Da lì in poi il vantaggio resta costante fino al finale 25-17 ; 1-0.

Secondo set – Partono bene le varesotte, ma le locali non mollano e si combatte punto a punto. La frazione è tirata fino al termine, con le padrone di casa che chiudono il set 25-22 , 2-0.

Partono bene le varesotte, ma le locali non mollano e si combatte punto a punto. La frazione è tirata fino al termine, con le padrone di casa che chiudono il set Terzo set – Alessandrine avanti di 3, ma subito raggiunte. Ma il loro vantaggio ritorna, dopo qualche battuta in parità, e aumenta da 6 punti (14-8) a 10 per la chiusura: 25-15 e 3-0.

Le parole

Così coach Ruscigni: “Le impressioni sono molto buone. Abbiamo disputato una buona partita e l’intenzione è di proseguire in questo modo. Il secondo set in particolare è stato più tirato, più giocato. I margini di miglioramento sono ancora ampi. La prossima partita con Savigliano sarà dura come lo è stata questa con Pusterla. Dovremo affrontarla con la giusta attenzione”.

Ed ecco Benedetta Gatti: “Siamo contente di aver vinto una partita importante in casa, davanti al nostro pubblico. Non abbiamo giocato bene come nella prima partita contro Alba, ma si sono viste cose molto positive. Dobbiamo e possiamo migliorare. Abbiamo murato bene, nonostante loro fossero una squadra molto fisica. Ora dobbiamo concentrarci per la gara con Savigliano”.