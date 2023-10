Volley femminile B2: primo stop per l’Acrobatica Group Alessandria, battuta 3-2 a Savigliano

Prima sconfitta in campionato per le ragazze di coach Ruscigni, battute al tie-break da Officine Savigliano, dopo una gara molto equilibrata. Sotto di 2 set, le gazze alessandrine hanno rimontato fino a guadagnarsi il tie-break, perso sul filo di lana con questi parziali: 25-22, 25-22, 18-25, 19-25, 15-13.

Il prossimo appuntamento sarà sabato prossimo, 4 novembre (ore 21) al PalaCima per il match con Caselle Volley To.



Primo set – Si è viaggiato in parità fino al 19-15 per la squadra di casa. Acrobatica è arrivata al -1 (22-23), ma poi Savigliano ha allungato chiudendo 25-22 , 1-0 .

Secondo set – Alessandria è partita bene fino a registrare il massimo vantaggio di +9 (15-6), poi ha subìto la rimonta delle padrone di casa fino al 20-20. Lì le avversarie hanno fatto meglio, chiudendo 25-22 , 2-0.

Terzo set – Nonostante i 2 set di svantaggio, le ragazze alessandrine sono rientrate in campo agguerrite, portandosi avanti 9-4. Le cuneesi hanno raggiunto a fatica la parità (9-9), ma Soriani e compagne hanno allungato nuovamente 16-11 e 24-16. Savigliano ha provato a resistere annullando 2 set-point, cedendo però 18-25 , 2-1.

Quarto set – Grande equilibrio fino al 9-9, poi allungo ospite (15-10). Le ragazze di casa hanno risposto fino al -2 (16-14), ma le alessandrine hanno resistito portandosi 24-17. Lì è bastato avere pazienza fino al successo parziale: 19-25 e 2-2.

Quinto set – All-in per entrambe ed equilibrio fino al 9-9. Poi allungo di Savigliano (12-9), rimonta alessandrina fino ad un passo dai vantaggi. L'ultimo pallone però lo mette a terra la squadra di casa e vince la gara 15-13 e 3-2 .

La classifica dopo 4 giornate

Pavia 11; Alessandria 10; Alba, Albissola 9; Chieri 8, Varese 7; Venegono 6; Gorla, Savigliano 5; Orago, Santena 4; Caselle 3; Albenga 2; Tradate 1.