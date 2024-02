Volley femminile B2: Acrobatica Group vince il gironcino di coppa e approda alla Final Four

Ci sono voluti 5 lunghissimi set e tanta grinta per staccare il pass per la Final Four di Coppa Italia B2 , ma alla fine Acrobatica Alessandria ha compiuto l’impresa superando in trasferta Coopnovate Diavoli Rosa per 3-2 (15-25, 25-20, 25-21, 18-25, 15-10).