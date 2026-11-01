Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Alessandria vince facile a Bellusco, 3-0, e resta al comando da sola

DiRaimondo Bovone

Nov 1, 2026 , , , ,

L’Alessandria Volley non si ferma ed espugna il campo di Bellusco per 3-0, spinta dai suoi tifosi, i keepers) arrivati in pullman (gratis) e, contro ogni previsione, è in testa al campionato con 2 vittorie in trasferta e 1 in casa. Le ragazze di Turcich hanno giocato una buona partita contro l’ultima in classifica, chiudendo con questi parziali: 25-20, 25-23. 25-16.

I NUMERI – Punti: Bovolo 16 mvp, Gennari 9, Casarin 8, Papagno 7, Polletta 5, Badini  2.
Muri: Gennari 3, Papagno 3, Bovolo 2, Casarin 1.
Ace: Badini 2, Bovolo 1, Polletta 1, Papagno 1.
LE PAROLE – Così coach Ivan Turcich a fine gara: “Partita complicata in un palazzetto insidioso. Sono soddisfatto della prestazione della squadra che non si è mai deconcentrata. Adesso il briefing di martedì e poi prepareremo la prossima partita che sarà ancora più difficile”.
LA CLASSIFICA: Alessandria 9; Palau 8; Alba e Pavia 7; Chieri, Cagliari e Crema 6; Moncalieri, Cogne e CUS Torino 3; La Maddalena e Monza 1; Bellusco e Lecco 0.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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