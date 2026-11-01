Volley femminile B1: Alessandria vince facile a Bellusco, 3-0, e resta al comando da sola

L’Alessandria Volley non si ferma ed espugna il campo di Bellusco per 3-0, spinta dai suoi tifosi, i keepers) arrivati in pullman (gratis) e, contro ogni previsione, è in testa al campionato con 2 vittorie in trasferta e 1 in casa. Le ragazze di Turcich hanno giocato una buona partita contro l’ultima in classifica, chiudendo con questi parziali: 25-20, 25-23. 25-16.

I NUMERI – Punti: Bovolo 16 mvp, Gennari 9, Casarin 8, Papagno 7, Polletta 5, Badini 2.

Muri: Gennari 3, Papagno 3, Bovolo 2, Casarin 1.

Ace: Badini 2, Bovolo 1, Polletta 1, Papagno 1.

LE PAROLE – Così coach Ivan Turcich a fine gara: “Partita complicata in un palazzetto insidioso. Sono soddisfatto della prestazione della squadra che non si è mai deconcentrata. Adesso il briefing di martedì e poi prepareremo la prossima partita che sarà ancora più difficile”.

LA CLASSIFICA: Alessandria 9; Palau 8; Alba e Pavia 7; Chieri, Cagliari e Crema 6; Moncalieri, Cogne e CUS Torino 3; La Maddalena e Monza 1; Bellusco e Lecco 0.