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Serie C, girone A: per la baby-Juve ecco il derby con la Pro Vercelli, contro cui non ha mai pareggiato

DiRaimondo Bovone

Nov 1, 2026 , , , , , , ,
La storica facciata dello stadio 'Moccagatta', costruito nel 1929

Punti pesanti in palio domani sera al ‘Moccagatta’, vista la posizione in classifica delle 2 squadre: la Pro Vercelli è al 14° posto con 12 punti (3 vinte, 3 pari, 5 perse, gol 10-19), alla pari con Lumezzane e Carpi ma dietro per differenza reti. I bianchi arrivano dal successo 2-1 sull’Ospitaletto, ma fuori casa non hanno mai vinto; anzi, a dirla tutta hanno ottenuto solo 1 punto (1-1 contro la Giana). Il tecnico è Daniele Bonera (45), al 1° anno sulla panca piemontese dopo l’esperienza al Milan Futuro, che quest’anno ha utilizzato il 4-3-3 e il 3-5-2.
La Juventus Next Gen è più giù, al 18° posto con 10 punti (2 vinte, 4 pari, 5 perse, gol 11-18), reduce dalla sconfitta 2-1 di Trento e piuttosto in difficoltà, però le 2 vittorie ottenute fin qui sono arrivate proprio in casa. Il tecnico Massimo Brambilla (53) predica serenità e fiducia, consapevole del valore dei suoi, però la classifica pesa un po’ sui ragazzini bianconeri. Il modulo sarà il solito 3-4-2-1.
Si gioca domani, lunedì 2 novembre, alle ore 20.30, allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Sono 13: nessun pareggio, 7-6 le vittorie per la Juve e 14-10 i gol.
’18-’19 – 1-0 casalingo della Pro (Gladestony) e 3-0 Juve al ‘Mocca’ (Bunino, Zanimacchia, Touré).
’19-’20 – doppio successo bianconero: 1-0 al ‘Piola’ (Beltrame) e 2-0 al ‘Mocca’ (Frederiksen, Clemenza) in Coppa Italia di C, vinta dai bianconeri.
’20-’21 – 3 vittorie vercellesi: 1-0 in casa (25′ Comi), 2-0 fuori (3′ Clemente, 66′ Emmanuello) in campionato, 1-0 (83′ Costantino) nei playoff al ‘Piola’.
’21-’22 – in campionato doppio successo Pro 0-2 al ‘Mocca’ (17′ Macchioni, 57′ Rolando) e 2-0 al ‘Piola’ (6′ Comi, 8′ Della Morte). Nei playoff vittoria Juve 1-0 al ‘Piola’ (58′ Compagnon).
’22-’23 – due vittorie bianconere: 1-0 in casa (39′ Poli) e 1-0 fuori (48′ Cerri).
’23-’24 – in Coppa Italia a Vercelli trionfo bianconero 5-1 (9′ Gheza, 18′ Ntenda, 42′ Mancini, 47′ Nonge, 53′ e 65′ Mancini).  

ARBITRO – Carlo Esposito di Napoli
ASSISTENTI – Daniele Sbardella di Belluno e Simone Giuseppe Chimento di Saronno
QUARTO UFFICIALE – Davide Gandino di Alessandria
OPERATORE FVS – Simone Ambrosino di Nichelino

La postazione FVS allo stadio ‘Moccagatta’ (foto Baratto)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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