Serie C, girone A: per la baby-Juve ecco il derby con la Pro Vercelli, contro cui non ha mai pareggiato

Punti pesanti in palio domani sera al ‘Moccagatta’, vista la posizione in classifica delle 2 squadre: la Pro Vercelli è al 14° posto con 12 punti (3 vinte, 3 pari, 5 perse, gol 10-19), alla pari con Lumezzane e Carpi ma dietro per differenza reti. I bianchi arrivano dal successo 2-1 sull’Ospitaletto, ma fuori casa non hanno mai vinto; anzi, a dirla tutta hanno ottenuto solo 1 punto (1-1 contro la Giana). Il tecnico è Daniele Bonera (45), al 1° anno sulla panca piemontese dopo l’esperienza al Milan Futuro, che quest’anno ha utilizzato il 4-3-3 e il 3-5-2.

La Juventus Next Gen è più giù, al 18° posto con 10 punti (2 vinte, 4 pari, 5 perse, gol 11-18), reduce dalla sconfitta 2-1 di Trento e piuttosto in difficoltà, però le 2 vittorie ottenute fin qui sono arrivate proprio in casa. Il tecnico Massimo Brambilla (53) predica serenità e fiducia, consapevole del valore dei suoi, però la classifica pesa un po’ sui ragazzini bianconeri. Il modulo sarà il solito 3-4-2-1.

Si gioca domani, lunedì 2 novembre, alle ore 20.30, allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Sono 13: nessun pareggio, 7-6 le vittorie per la Juve e 14-10 i gol.

’18-’19 – 1-0 casalingo della Pro (Gladestony) e 3-0 Juve al ‘Mocca’ (Bunino, Zanimacchia, Touré).

’19-’20 – doppio successo bianconero: 1-0 al ‘Piola’ (Beltrame) e 2-0 al ‘Mocca’ (Frederiksen, Clemenza) in Coppa Italia di C, vinta dai bianconeri.

’20-’21 – 3 vittorie vercellesi: 1-0 in casa (25′ Comi), 2-0 fuori (3′ Clemente, 66′ Emmanuello) in campionato, 1-0 (83′ Costantino) nei playoff al ‘Piola’.

’21-’22 – in campionato doppio successo Pro 0-2 al ‘Mocca’ (17′ Macchioni, 57′ Rolando) e 2-0 al ‘Piola’ (6′ Comi, 8′ Della Morte). Nei playoff vittoria Juve 1-0 al ‘Piola’ (58′ Compagnon).

’22-’23 – due vittorie bianconere: 1-0 in casa (39′ Poli) e 1-0 fuori (48′ Cerri).

’23-’24 – in Coppa Italia a Vercelli trionfo bianconero 5-1 (9′ Gheza, 18′ Ntenda, 42′ Mancini, 47′ Nonge, 53′ e 65′ Mancini).

ARBITRO – Carlo Esposito di Napoli

ASSISTENTI – Daniele Sbardella di Belluno e Simone Giuseppe Chimento di Saronno

QUARTO UFFICIALE – Davide Gandino di Alessandria

OPERATORE FVS – Simone Ambrosino di Nichelino

La postazione FVS allo stadio ‘Moccagatta’ (foto Baratto)