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ACLI: entro il 31 dicembre la domanda per il Bonus Mamma 2026

DiRaimondo Bovone

Nov 1, 2026 , , , ,

Il Bonus Mamma 2026 è un’integrazione al reddito a favore delle lavoratrici madri per l’anno 2026. È riconosciuto alle madri lavoratrici (escluso lavoro domestico) con 2 o più figli, per ogni mese di attività lavorativa nel 2026. Il Bonus è un contributo di 60 euro per ogni mese o frazione di mese di lavoro dipendente o attività autonoma nel 2026 fino ad un massimo di 12 mensilità.
Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro e il Bonus spetta a: madri con 2 figli – figlio più piccolo deve avere meno di 10 anni; madri con 3 o più figli – figlio più piccolo deve avere meno di 18 anni. La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2026.
Sono escluse le lavoratrici, con 3 o più figli, titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che possono accedere all’esonero contributivo previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per le quote di contributi posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, Legge 213/2023.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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