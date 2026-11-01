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Maratona di New York a Brooklyn, sport e inclusione senza barriere

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Nov 1, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Maratona di New York ha attraversato il distretto di Brooklyn, regalando ai partecipanti un percorso ricco di emozioni, entusiasmo e partecipazione.
Un aspetto particolarmente significativo della manifestazione è l’attenzione all’inclusione e alla partecipazione delle persone con disabilità.
xo9/mgg/mca3 (riprese video di Stefano Vaccara)

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