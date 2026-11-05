A4Zampe Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

OIPA: la Guardie Zoofile di Alessandria salvano un cagnolino legato all’aperto

DiRaimondo Bovone

Nov 5, 2026 , , , , ,

Ad Alessandria, un cagnolino meticcio di piccola taglia viveva legato con una cinghia all’esterno di una casa cantoniera, senza un riparo adeguato. A seguito di una segnalazione, sul posto sono intervenute le Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria, che hanno provveduto al sequestro dell’animale.
Il cane è poi risultato sprovvisto di microchip, in violazione delle disposizioni di legge. Secondo quanto emerso, si trovava lì perché il proprietario non voleva che stesse né in casa né in giardino, per paura che potesse fare danni. Per lui è scattata una sanzione pecuniaria.
Il cagnolino, salvato da questa situazione e ospitato in canile, appare docile e socievole ed è in attesa di un’adozione per la vita.

LE PAROLE – Così Cristina Destro, coordinatrice Guardie Zoofile OIPA Alessandria: “Un cane non può mai essere costretto a vivere legato, perché questa condizione ne limita la libertà di movimento e ne compromette il benessere psicofisico. Ogni animale ha bisogno di spazio adeguato, di potersi muovere liberamente e di vivere in condizioni che rispettino le sue esigenze etologiche”.

L’OIPA ricorda che costringere un animale a vivere legato è un illecito previsto dalla legge e sottolinea, come sempre, l’importanza di segnalare alle autorità competenti situazioni in cui gli animali si trovino in condizioni di possibile maltrattamento o di detenzione incompatibili con il loro benessere.
INFO – Per segnalare situazioni sospette su Alessandria e provincia, scrivere un’e-mail a [email protected]. Per segnalazioni nel resto d’Italia: guardiezoofile.info/nucleiattivi

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Gli USA sono un alleato cruciale, il rapporto non cambia”

Nov 5, 2026
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: la capolista Alessandria in trasferta a Moncalieri. Pullman gratis per i tifosi

Nov 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Disabilità, un anno dopo la riforma: ad Alessandria il convegno di Confederazione CSE

Nov 5, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

A4Zampe Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

OIPA: la Guardie Zoofile di Alessandria salvano un cagnolino legato all’aperto

Nov 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Gli USA sono un alleato cruciale, il rapporto non cambia”

Nov 5, 2026
Attualità Cronaca Video

Monza: maltrattamenti in asilo nido, arrestata la direttrice

Nov 5, 2026
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: la capolista Alessandria in trasferta a Moncalieri. Pullman gratis per i tifosi

Nov 5, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x