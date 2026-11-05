Monza: maltrattamenti in asilo nido, arrestata la direttrice

MONZA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Monza hanno arrestato in flagranza differita una 55enne di Villasanta, direttrice di un asilo nido cittadino, ritenuta responsabile di maltrattamenti aggravati nei confronti dei bambini a lei affidati. L’indagine, partita da alcune segnalazioni e coordinata dalla Procura di Monza, ha permesso di accertare tramite riprese audiovisive continue condotte aggressive della donna, tra cui violenti strattonamenti, percosse e spintoni ai danni dei piccoli ospiti. L’arresto è scattato a seguito di un ennesimo grave episodio registrato dalle telecamere, nel quale l’indagata ha colpito al volto e fatto cadere due bambine per futili motivi. Rintracciata presso il proprio domicilio, la donna è stata condotta nel carcere di San Vittore; al termine dell’udienza di convalida, il Gip ha poi disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.pc/gtr

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