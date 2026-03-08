Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria batte 3-0 il Cus Torino e consolida il 3° posto

DiRaimondo Bovone

Mar 8, 2026

Si avvicina la fase cruciale della stagione (mancano 8 giornate) e tutte le squadre mettono a fuoco l’obiettivo: chi per la promozione in serie A3, chi per evitare la retrocessione e chi per ottenere risultati di prestigio. In pratica la ‘fase calda’ della stagione. Sabato sera l’Acrobatica ha centrato un’altra vittoria netta, 3-0 sul Cus Torino in trasferta, anche se con parziali un po’ tirati: 19-25, 23-25, 19-25.
CLASSIFICA DOPO 18 GIORNATE: Florens Vigevano 48; Garlasco 46; Acrobatica Alessandria 41; Villa Cortese 40; Mondovì 36Palau 34, Bellusco 27; Cogne 20; Cus Torino 19; Cagliari 17; Parella e Novara 13; Chieri e Volpiano 12. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

LA PARTITA – 1° SET – Le alessandrine, senza Jasmine Danaila ed Elena Bisio, studiano la situazione sino 9-9, poi prendono in mano con autorevolezza le redini del gioco, portando a casa il set 19-25.
2° SET – Punto a punto fino al 6-6, poi torinesi avanti di 3 punti, ma subito raggiunte. Equilibrio fino al 16-16, poi un allungo di Coveccia e compagne fino al 22-18. La reazione rabbiosa delle padrone di casaha portato al recupero di 3 punti, ma il carattere e la determinazione delle alessandrine mette a referto un 23-25 e il 2-0.
3° SET – Acrobatica prende subito il comando e le cussine inseguono, ma il vantaggio resta in sicurezza, sempre fra 3 e 8 punti. Quindi chiusura il scioltezza 19-25 e 3-0.

PROSSIMO APPUNTAMENTO– Sarà sabato 14 marzo, alle ore 18 al PalaCima di Alessandria, con l’avversario di turno Academy Volpiano ultimo in classifica.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

