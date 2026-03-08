Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria batte 3-0 il Cus Torino e consolida il 3° posto

Si avvicina la fase cruciale della stagione (mancano 8 giornate) e tutte le squadre mettono a fuoco l’obiettivo: chi per la promozione in serie A3, chi per evitare la retrocessione e chi per ottenere risultati di prestigio. In pratica la ‘fase calda’ della stagione. Sabato sera l’Acrobatica ha centrato un’altra vittoria netta, 3-0 sul Cus Torino in trasferta, anche se con parziali un po’ tirati: 19-25, 23-25, 19-25.

CLASSIFICA DOPO 18 GIORNATE: Florens Vigevano 48; Garlasco 46; Acrobatica Alessandria 41; Villa Cortese 40; Mondovì 36; Palau 34, Bellusco 27; Cogne 20; Cus Torino 19; Cagliari 17; Parella e Novara 13; Chieri e Volpiano 12. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

LA PARTITA – 1° SET – Le alessandrine, senza Jasmine Danaila ed Elena Bisio, studiano la situazione sino 9-9, poi prendono in mano con autorevolezza le redini del gioco, portando a casa il set 19-25.

2° SET – Punto a punto fino al 6-6, poi torinesi avanti di 3 punti, ma subito raggiunte. Equilibrio fino al 16-16, poi un allungo di Coveccia e compagne fino al 22-18. La reazione rabbiosa delle padrone di casaha portato al recupero di 3 punti, ma il carattere e la determinazione delle alessandrine mette a referto un 23-25 e il 2-0.

3° SET – Acrobatica prende subito il comando e le cussine inseguono, ma il vantaggio resta in sicurezza, sempre fra 3 e 8 punti. Quindi chiusura il scioltezza 19-25 e 3-0.

PROSSIMO APPUNTAMENTO– Sarà sabato 14 marzo, alle ore 18 al PalaCima di Alessandria, con l’avversario di turno Academy Volpiano ultimo in classifica.