Volley Femminile B1: Acrobatica Alessandria ancora ko, battuta 3-1 a Garlasco

Dic 1, 2025 , , , , , ,
Delusione troppo grande o illusione troppo presto?

Seconda sconfitta consecutiva per le ragazze dell’Acrobatica Alessandria. La squadra di Bruno Napolitano ha perso 3-1 lo scontro al vertice con il Volley 2001 Garlasco, con questi parziali: 25-14, 25-11, 23-25, 25-20. Come si evince dallo sviluppo del punteggio, le ragazze mandrogne sono entrate troppo tardi in gara, lottando solo nel 3° e 4° set, mentre nei primi 2 hanno solo subìto le avversarie.
Non è un momento facile per Acrobatica che, dopo l’ottimo avvio con 6 vittorie di fila, ha subìto 2 stop consecutivi. Ora in classifica le alessandrine sono al 4° posto con 17 punti, dietro a Florens Vigevano (22), Garlasco (20) e Villa Cortese (19), davanti a Mondovì (16) e Bellusco (14).
La squadra gialloblù, ancora senza l’infortunata Martina Balboni, dovrà ora ritrovare la grinta per la prossima gara di sabato 6 dicembre (ore 17), ancora in trasferta con Villa Cortese a Milano, una delle 3 squadre che stanno davanti.

Il presidente Andrea La Rosa cerca di tenere su il morale del gruppo: “Non ci nascondiamo, è un momento difficile, ma bisogna comunque vedere il bicchiere mezzo pieno. Ripartiamo dalle cose positive. Sono molto vicino a tutte le giocatrici ed allo staff e la mia fiducia in loro è massima. Sono certo che il gruppo sarà capace di rialzarsi subito, fin da sabato Villa Cortese”.

