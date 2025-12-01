Attualità IN EVIDENZA Sport

Tennis in lutto: è morto Nicola Pietrangeli

Di

Dic 1, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il tennis italiano piange la scomparsa della sua icona. E’ morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. E’ ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Ha formato con Orlando Sirola la coppia più vincente di sempre nella manifestazione (34 successi in 42 partite) ma l’ha vinta solo da capitano, nel 1976. Il suo merito maggiore, ha sempre dichiarato, è stato l’aver portato l’Italia in Cile, aver vinto la partita sul piano diplomatico e politico contro chi spingeva per il boicottaggio come forma di protesta contro il regime del generale Augusto Pinochet.
Campione della “Dolce Vita” resa marchio e identità da Federico Fellini, Pietrangeli è stato considerato fra i dieci migliori tennisti del mondo fra il 1957 e il 1964, quando le classifiche le stilavano i giornalisti.
Ha trionfato due volte al Roland Garros, nel 1959 e 1960, anni in cui è stato indicato come numero 3 del mondo. Ha vinto due volte agli Internazionali d’Italia e vinto complessivamente 48 titoli, ai quali si aggiungono la medaglia d’oro ai IV Giochi del Mediterraneo di Napoli nel 1963 (battendo lo spagnolo Manuel Santana) e quella di bronzo nel doppio insieme a Sirola. Ha conquistato anche la medaglia di bronzo nel singolare maschile al torneo di esibizione di tennis ai Giochi Olimpici di Città del Messico nel 1968. “Se mi fossi allenato di più – ha detto -, avrei vinto di più ma mi sarei divertito di meno”.
– foto Image –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Sport

Volley Femminile B1: Acrobatica Alessandria ancora ko, battuta 3-1 a Garlasco

Dic 1, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

La Barba al Palo – A Torino lo chiamano Caro Lucio

Dic 1, 2025
IN EVIDENZA

Gli scenari presenti e futuri del turismo al centro del Forum Biztravel

Dic 1, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Volley Femminile B1: Acrobatica Alessandria ancora ko, battuta 3-1 a Garlasco

Dic 1, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

La Barba al Palo – A Torino lo chiamano Caro Lucio

Dic 1, 2025
IN EVIDENZA

Gli scenari presenti e futuri del turismo al centro del Forum Biztravel

Dic 1, 2025
IN EVIDENZA

Ercolano, sequestrato opificio abusivo contenente oltre 65 tonnellate di rifiuti

Dic 1, 2025