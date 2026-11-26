Domani, sabato 28 novembre, per la 7^ giornata di campionato, arriva la fortissima Capo D’Orso Palau, seconda in classifica che continua a vincere, con una società ambiziosa e organizzata (le ragazze sarde saranno in città già stasera). Si gioca al “Palacima” alle 15,30, l’ingresso per i tifosi è gratuito.

La partita sarà trasmessa in diretta dalle 15,15 sulla Pagina Facebook dell’Alessandria Volley e in registrata lunedi 30 novembre alle 20,30 su Boom Channel (canale 68 del digitale terrestre). Dalle 15,15 di sabato diretta su Radio Gold con la radiocronaca di Fausto Mamberti ed il commento di Ernesto Pilotti.

Tutto l’ambiente dell’Alessandria Volley sta facendo quadrato intorno alle ragazze di Turcich, dopo il saluto della Bovolo, l’arrivo della Bellanca (18 punti a Pavia) e l’infortunio della capitana Gennari.

MERCATO – L’Alessandria Volley è lieta di annunciare l’arrivo di Sabrina Lucescul, classe 1997, centrale di 180 cm con un importante bagaglio di esperienza maturato in Serie B1 e B2. La sua prima dichiarazione: «Sono molto felice di entrare a far parte di questa società e di affrontare questa nuova esperienza. Arrivo con tanta voglia di mettermi in gioco e dare il massimo. Credo molto nel valore del gruppo, nel lavoro e nell’impegno quotidiano, e sono sicura che insieme potremo toglierci tante soddisfazioni».

LA PARTITA – Così la presenta coach Ivan Turcich: “Domani affrontiamo una società strutturata e una squadra molto attrezzata, con giocatrici di livello, e arriva a questo appuntamento ad 1 solo punto da noi. Sarà una sfida d’alta classifica per il 1° posto. Faccio un grande invito a tutti i nostri tifosi di venire al palazzetto a sostenerci: in una partita così, la spinta del PalaCima può fare la differenza”.

Anche la capitana Michela Gennari, che sarà assente per una lesione parziale al tendine d’Achille, scalda la piazza: “Non potrò dare il mio contributo, ma sarò con le compagne a bordo campo. Sono sicura che davanti al nostro pubblico faremo il possibile per disputare una buona gara e non sfigurare. Il sostegno dei nostri tifosi è sempre fondamentale e rappresenta per noi una spinta importante”.

SETTORE GIOVANILE – L’obiettivo è fare crescere le 140 iscritte delle giovanili e portarle in prima squadra, lavorando nel tempo. Spiega Enrico Cremon, team manager dell’Academy: ” Il settore giovanile è un patrimonio della società e di tutta la città. Con i nostri tecnici vogliamo costruire un ambiente sano per portare le nostre atlete in prima squadra. Periodicamente condividiamo con ragazze e famiglie i progetti e le attività, con un legame molto positivo, come una grande famiglia”.