Alla fine nessuno è rimasto fuori: tutte le richieste di voucher sono state coperte, dalla prima all’ultima. La Regione Piemonte ha dunque completato il finanziamento dei Voucher Scuola per l’anno scolastico 2026/2027. Dopo aver garantito, per la prima volta, la copertura del 100% delle domande ammissibili del Voucher B (destinato all’acquisto di libri di testo, materiale didattico e trasporti) con 15,5 milioni di euro, arriva un nuovo importante risultato anche per il Voucher A, riservato alle spese di iscrizione e frequenza delle scuole paritarie: con il nuovo provvedimento approvato dalla Regione vengono infatti stanziati ulteriori 1.494.050 euro, che consentono di finanziare altre 1.450 domande del Voucher A, completando così lo scorrimento della graduatoria.

Per l’anno scolastico 2026/2027, la Regione aveva già destinato ai Voucher Scuola oltre 20,4 milioni di euro, garantendo il finanziamento di 78.341 domande del Voucher B, circa 30.000 in più rispetto all’anno precedente. Con il nuovo stanziamento si completa anche il percorso relativo al Voucher A. I Voucher assegnati a seguito del recente scorrimento delle graduatorie saranno disponibili a partire da dicembre e rimarranno spendibili fino al 31 marzo 2027.

I NUMERI – Finanziati 22.644.410 euro di cui: Voucher A: 6.559.100; Voucher B: 15.532.350 + BES/DSA Voucher A: 199.860 + BES/DSA Voucher B: 353.100.

Voucher scuole erogati 83.557 di cui: Voucher A: 5.216; Voucher B: 78.341

Un’attenzione particolare è stata riservata agli studenti con bisogni educativi speciali (BES) e disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

LE PAROLE – Così hanno dichiarato Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e Daniela Cameroni, assessore all’Istruzione e Merito: «Avevamo preso un impegno con le famiglie piemontesi e con il Consiglio regionale, e lo abbiamo mantenuto. Ad agosto abbiamo garantito il finanziamento di tutte le domande del Voucher B, oggi manteniamo l’impegno e garantiamo anche le risorse necessarie a finanziare tutta la graduatoria del Voucher A. Per la prima volta il Piemonte, anche con il voucher scuola, finanzia il 100 per 100 degli idonei, confermando il grande lavoro che portiamo avanti per garantire il diritto allo studio dall’infanzia fino all’università».