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Palatium Vetus: dal 28 novembre al 23 maggio 2027 la mostra sul pittore Giovanni Migliara

DiRaimondo Bovone

Nov 13, 2026
La facciata di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

A partire dal 28 novembre prossimo e fino al 23 maggio 2027, gli spazi espositivi di Palatium Vetus (antico Broletto, in Piazza della Libertà 28) ospiteranno la grande e attesissima retrospettiva di Giovanni Migliara dal titolo ‘Luce e memoria. La poesia dello sguardo tra realtà e invenzione’, curata da Mariateresa Cairo e Vittoria Oneto e realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. INGRESSO LIBERO.

GIOVANNI MIGLIARA – Formatosi come scenografo, l’artista alessandrino (Alessandria, 1785 – Milano, 1837) si svela al pubblico come un autentico ‘pittore di confine’: un autore capace di unire la precisione miniaturistica del vedutismo settecentesco alla sensibilità romantica per la luce, l’atmosfera e il tempo. A quasi un secolo di distanza dalla memorabile mostra storica del 1937, l’evento riunisce ad Alessandria oltre 160 opere fra oli, disegni, album, fixés, tra cui un importante corpus di proprietà della Fondazione e della Pinacoteca e Museo Civico di Alessandria, prestiti d’eccellenza e moltissime opere inedite di proprietà privata, di cui la maggior parte mai esposte al pubblico.
Ad arricchire ulteriormente il percorso concorre un prestito di straordinario pregio: il dipinto ‘Il Bucintoro al Molo nel giorno dell’Ascensione’ (olio su tela, 1740 circa) di Canaletto, proveniente dalla Pinacoteca Agnelli di Torino, che offre un termine di confronto d’eccezione con la grande tradizione della veduta veneziana alla base della geniale evoluzione di Migliara.

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio: «Con questa grande retrospettiva dedicata a Giovanni Migliara, la Fondazione rinnova il proprio impegno concreto per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio. Esporre nella città natale dell’artista oltre 160 opere, tra cui capolavori inediti, pezzi già custoditi ad Alessandria e prestiti prestigiosi come quello di Canaletto, significa restituire alla città un ruolo centrale nel panorama culturale nazionale. Palatium Vetus si conferma così un punto di riferimento d’eccellenza, capace di offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione unica di riscoperta e di crescita condivisa, attraverso la poesia visiva di uno dei nostri autori più illustri».

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL

INFO – Sede espositiva: Palatium Vetus, piazza della Libertà 28 – Alessandria
Inaugurazione: venerdì 27 novembre 2026 ore 17.30
Apertura: 28 novembre 2026 – 23 maggio 2027 Orari: sabato e domenica 9-13 /15-19.
Chiuso: 25, 26 dicembre, 1° gennaio. Aperture natalizie straordinarie: 8 dicembre, 27 dicembre, 6 gennaio.
Ente promotore: Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
Contatti: palazzodelgovernatoresrl.it | fondazionecralessandria.it | Tel. 347-8095172 | E-mail: [email protected]
E’ possibile prenotare gratuitamente visite guidate e laboratori didattici per le scuole: Tel 347-8095172
E-mail: [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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