Syensqo ha celebrato lunedì scorso l’avvio della capacità produttiva ampliata di fluoro-elastomeri presso lo stabilimento di Spinetta Marengo, a sostegno della transizione verso processi produttivi c.d. NFS (Non-Fluoro-Surfactant), alla presenza delle istituzioni locali e regionali e dell’Ambasciatore del Belgio in Italia. L’intervento, che ha richiesto un investimento di oltre 20 milioni di euro e più di 62.000 ore di lavoro, rappresenta un importante passo per il sito alessandrino, consentendo di ampliare la produzione di fluoro-polimeri realizzati senza l’utilizzo di tensioattivi fluorurati (PFAS) e consolidando il ruolo strategico dello stabilimento per il territorio.

LE PAROLE – Così ha dichiarato Myriam Arca, direttore dello stabilimento di Spinetta: «Un progetto come questo racconta bene la capacità delle nostre persone di affrontare progetti complessi, gli imprevisti, lavorando insieme e mantenendo la sicurezza al centro di ogni fase. Questo tipo di competenza industriale non si improvvisa: si costruisce attraverso l’esperienza e il senso di responsabilità, ed è ciò che dà a Spinetta la forza per affrontare le sfide future».