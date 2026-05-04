Attualità Alessandrina Sport

Volley B1: Acrobatica Alessandria vince ancora, promozione sempre più vicina

DiRaimondo Bovone

Mag 4, 2026 , , , , , , , ,
Le foto del servizio sono di Paolo Baratto

“Gran bella partita, siamo stati dominanti sotto tutti i punti di vista, non abbiamo mai concesso all’avversario la possibilità di rientrare in partita. Ora dobbiamo preparare bene questa settimana, manca ancora un punticino. Ce la metteremo tutta per arrivare, proprio come avevo detto dopo Cagliari”. Queste le parole di coach Bruno Napolitano dopo la vittoria 3-0 con Chieri di sabato scorso, gara in cui Acrobatica ha sempre mantenuto il pallino del gioco trovando l’11^ vittoria consecutiva. Ad una giornata dalla fine, la CLASSIFICA dice così: Garlasco 65; Florens Vigevano 60; Acrobatica Alessandria 59; Villa Cortese 57Mondovì 49; Palau 47; Bellusco 34Cus Torino 32; Cogne 26; Chieri e Novara 23; Cagliari 21; Parella 16; Volpiano 13. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.
La prossima partita, l’ultima del campionato, sarà sabato prossimo, 9 maggio, alle 16, a Torino contro Parella. Guardando la classifica, la vittoria non sembra impossibile, ricordando che le prime 3 della classe salgono in serie A3.

LA GARA – Monologo alessandrino, senza concede spazio alle avversarie, come dicono i parziali 25-9, 25-12 e 25-18, con le ragazze di casa dominanti sotto ogni profilo.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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