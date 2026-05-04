Playoff serie C, Juve Next Gen al 2° turno dopo il 2-2 con la Vis Pesaro: mercoledì c’è la Pianese

La Juventus Next Gen passa il 1° turno playoff eliminando la sua ‘bestia nera’ Vis Pesaro (3 sconfitte e 2 pari in 5 sfide) e mercoledì (dopodomani) affronterà, ancora in casa, la Pianese. Partita bella, aperta, con belle giocate e bei gol. Dopo il doppio vantaggio bianconero arrivato con 2 tiri dal limite, il destro del mancino Pagnucco e il ‘golazo’ di Faticanti, la Vis Pesaro, che in ‘regular season’ aveva vinto coi torinesi in casa e fuori, ha provato la rimonta. La doppietta dl centravanti Nicastro (testa e tap-in sottoporta) ha raddrizzato la situazione, ma per via del regolamento, che premia la miglior classifica in caso di parità, ha dovuto cedere il passo ai bianconeri, anche se a 10′ dalla fine un gran tiro ci Machin ha obbligato Mangiapoco alla ‘paratona’.

LE PAROLE – Così il tecnico Juve Brambilla a fine gara: “Abbiamo fatto una buonissima partita, potevamo gestirla meglio sul 2-0, ma questa è una squadra giovane e qualche ingenuità la commette ancora, sbagliando la lettura dei momenti della gara. Comunque andiamo avanti e dobbiamo recuperare energie, perché giochiamo fra 3 giorni”.

Così l’allenatore della Vis, Stellone: “Non sono arrabbiato, sono deluso. All’inizio ci hanno messi sotto e ho cambiato modulo, passando al 4-4-2. Siamo migliorati, ma il 2-0 incassato poteva avere ripercussioni mentali. Invece, con qualche altro cambio, siamo entrati dentro la partita e l’abbiamo ripresa, rischiando di vincerla. Ma è stata una partita difficilissima, contro una Juve di grande qualità e ben allenata. Complimenti a loro”.

JUVENTUS NEXT GEN-VIS PESARO 2-2

GOL: Pagnucco (JNG) al 14’ p.t.; Faticanti (JNG) al 3’, Nicastro (VP) all’8’ e al 20’ s.t.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, F. Scaglia, Gil; Deme (dal 28’ s.t. Van Aaerle), Faticanti, Macca, Pagnucco; Licina, Anghelè (dal 37’ s.t. Gunduz s.v., dal 43’ s.t. Owusu s.v.); Guerra (dal 28’ s.t. Cerri). PANCHINA: S. Scaglia, Fuscaldo, Amaradio, Brugarello, Oboavwoduo, Mazur, Leone. All.: Brambilla

VIS PESARO (3-5-2): Pozzi; Primasso (dal 36’ s.t. Ferrari), Tonucci, Zoia; Paganini (dal 27’ p.t. Di Renzo), Machin, Di Paola, Giovannini, Vezzoni (dal 35’ s.t. Durmush); Nicastro, Jallow (dal 18’ s.t. Berengo). PANCHINA: Guarnone, Fratti, Piras, Pisano, Fraternale, Salati, Dastolfo, Mariani, Franchetti, Ventre. All: Stellone

Massimo Brambilla, 4° anno sulla panchina Next Gen