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Playoff serie C, Juve Next Gen al 2° turno dopo il 2-2 con la Vis Pesaro: mercoledì c’è la Pianese

DiRaimondo Bovone

Mag 4, 2026 , , , , , ,
Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

La Juventus Next Gen passa il 1° turno playoff eliminando la sua ‘bestia nera’ Vis Pesaro (3 sconfitte e 2 pari in 5 sfide) e mercoledì (dopodomani) affronterà, ancora in casa, la Pianese. Partita bella, aperta, con belle giocate e bei gol. Dopo il doppio vantaggio bianconero arrivato con 2 tiri dal limite, il destro del mancino Pagnucco e il ‘golazo’ di Faticanti, la Vis Pesaro, che in ‘regular season’ aveva vinto coi torinesi in casa e fuori, ha provato la rimonta. La doppietta dl centravanti Nicastro (testa e tap-in sottoporta) ha raddrizzato la situazione, ma per via del regolamento, che premia la miglior classifica in caso di parità, ha dovuto cedere il passo ai bianconeri, anche se a 10′ dalla fine un gran tiro ci Machin ha obbligato Mangiapoco alla ‘paratona’.

LE PAROLE – Così il tecnico Juve Brambilla a fine gara: “Abbiamo fatto una buonissima partita, potevamo gestirla meglio sul 2-0, ma questa è una squadra giovane e qualche ingenuità la commette ancora, sbagliando la lettura dei momenti della gara. Comunque andiamo avanti e dobbiamo recuperare energie, perché giochiamo fra 3 giorni”.
Così l’allenatore della Vis, Stellone: “Non sono arrabbiato, sono deluso. All’inizio ci hanno messi sotto e ho cambiato modulo, passando al 4-4-2. Siamo migliorati, ma il 2-0 incassato poteva avere ripercussioni mentali. Invece, con qualche altro cambio, siamo entrati dentro la partita e l’abbiamo ripresa, rischiando di vincerla. Ma è stata una partita difficilissima, contro una Juve di grande qualità e ben allenata. Complimenti a loro”.

JUVENTUS NEXT GEN-VIS PESARO 2-2
GOL: Pagnucco (JNG) al 14’ p.t.; Faticanti (JNG) al 3’, Nicastro (VP) all’8’ e al 20’ s.t.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, F. Scaglia, Gil; Deme (dal 28’ s.t. Van Aaerle), Faticanti, Macca, Pagnucco; Licina, Anghelè (dal 37’ s.t. Gunduz s.v., dal 43’ s.t. Owusu s.v.); Guerra (dal 28’ s.t. Cerri). PANCHINA: S. Scaglia, Fuscaldo, Amaradio, Brugarello, Oboavwoduo, Mazur, Leone. All.: Brambilla
VIS PESARO (3-5-2): Pozzi; Primasso (dal 36’ s.t. Ferrari), Tonucci, Zoia; Paganini (dal 27’ p.t. Di Renzo), Machin, Di Paola, Giovannini, Vezzoni (dal 35’ s.t. Durmush); Nicastro, Jallow (dal 18’ s.t. Berengo). PANCHINA: Guarnone, Fratti, Piras, Pisano, Fraternale, Salati, Dastolfo, Mariani, Franchetti, Ventre. All: Stellone

Massimo Brambilla, 4° anno sulla panchina Next Gen

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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