Comune di Alessandria: open day il 4 maggio per sostituire la carta d’identità cartacea

Il Comune di Alessandria informa che nella giornata di lunedì 4 maggio, a partire dalle ore 14:30, si terrà un’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe presso il Palazzo Comunale (primo piano, lato sinistro) per la sostituzione delle carte d’identità cartacee, che cesseranno di essere valide il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. L’accesso sarà libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili (apertura sala d’attesa ore 14:20).

Per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), documento di identificazione personale di nuova generazione che garantisce maggiore sicurezza e consente l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, è necessario presentarsi allo sportello con la carta d’identità cartacea da sostituire e una fototessera recente (non oltre 6 mesi). Il costo è di 22,21 euro, pagabili in contanti o tramite bancomat.

Se si ha già un altro documento di riconoscimento valido, non è obbligatorio richiedere la CIE entro il 3 agosto 2026, salvo necessità di viaggio all’estero in assenza di passaporto. Tra i principali documenti di riconoscimento rientrano: passaporto; patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; porto d’armi; tessere di riconoscimento rilasciate da amministrazioni dello Stato, purché munite di fotografia e timbro o equivalente.