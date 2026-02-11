Sport Video

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 11 febbraio

Di

Feb 11, 2026


MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Staffetta d’oro, Fontana: “Lavoro di squadra e tifo decisivo”  
– Mosaner e Constantini “Un bronzo voluto e sofferto”
– Elia Viviani “Respirare l’aria olimpica è sempre qualcosa di speciale” 
– Palmisano si gode Milano-Cortina “Sto scoprendo nuovi sport” 

gm/gtr

Di

Articoli correlati

Economia Video

Bonus casa, le novità del 2026

Feb 11, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: sfida delicata per la Juve Next Gen contro una Samb in crisi e col nuovo allenatore

Feb 11, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Messina: ciclista contromano sull’autostrada A18, la bici elettrica era rubata

Feb 11, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ue, Conte “Meloni porta l’Italia in un vicolo cieco”

Feb 11, 2026
TOP NEWS

Pichetto “Il decreto Energia la prossima settimana in Cdm”

Feb 11, 2026
TOP NEWS

Due scooter elettrici TVS iQube al Governatorato di Stato della Città del Vaticano

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Lollobrigida “Catering sloveno? Una scelta del Cio”

Feb 11, 2026