Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 11 febbraio

MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:– Staffetta d’oro, Fontana: “Lavoro di squadra e tifo decisivo”– Mosaner e Constantini “Un bronzo voluto e sofferto”– Elia Viviani “Respirare l’aria olimpica è sempre qualcosa di speciale”– Palmisano si gode Milano-Cortina “Sto scoprendo nuovi sport”

gm/gtr