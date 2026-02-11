TOP NEWS

Pichetto “Il decreto Energia la prossima settimana in Cdm”

Feb 11, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Per il decreto energia “l’intenzione è quella di dare la certezza per il prossimo Consiglio dei ministri, non arriviamo in tempo per oggi pomeriggio perchè ci sono ancora alcune piccole valutazioni. E’ in fase di stesura finale e di valutazione da parte della Ragioneria dello Stato, rispetto a quelle che sono le certezze finanziarie. Lo stiamo chiudendo, posso dire fin d’ora che sicuramente per la prossima settimana” arriva in Consiglio dei Ministri. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a margine di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”, a Roma.

