IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Lollobrigida “Catering sloveno? Una scelta del Cio”

Di

Feb 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “A Casa Italia si mangia molto bene e questo è un fatto. Ci sono tanti ristoratori, tanti capaci di raccontare al meglio la qualità italiana. L’abbiamo visto dagli atleti che hanno raccontato questa esperienza fantastica legata all’organizzazione dei Giochi in Italia, hanno apprezzato l’organizzazione delle Olimpiadi anche in paragone con altri eventi simili. La vicenda” del catering sloveno “è legata all’organizzazione del Comitato Olimpico Internazionale; quindi, è una cosa che esula dalle scelte italiane”. Lo afferma Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a margine di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”, a Roma, rispondendo a una domanda sulle Olimpiadi di Milano-Cortina.

xb1/sat/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Vino, Lollobrigida “Dall’Ue cambio di passo grazie al ruolo dell’Italia”

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella “Cultura è risposta indispensabile di fronte a rischi di barbarie”

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Migranti, Strada “Negare diritti fondamentali non va rivendicato come successo”

Feb 11, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ue, Conte “Meloni porta l’Italia in un vicolo cieco”

Feb 11, 2026
TOP NEWS

Pichetto “Il decreto Energia la prossima settimana in Cdm”

Feb 11, 2026
TOP NEWS

Due scooter elettrici TVS iQube al Governatorato di Stato della Città del Vaticano

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Lollobrigida “Catering sloveno? Una scelta del Cio”

Feb 11, 2026