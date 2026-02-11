Milano-Cortina, Lollobrigida “Catering sloveno? Una scelta del Cio”

ROMA (ITALPRESS) – “A Casa Italia si mangia molto bene e questo è un fatto. Ci sono tanti ristoratori, tanti capaci di raccontare al meglio la qualità italiana. L’abbiamo visto dagli atleti che hanno raccontato questa esperienza fantastica legata all’organizzazione dei Giochi in Italia, hanno apprezzato l’organizzazione delle Olimpiadi anche in paragone con altri eventi simili. La vicenda” del catering sloveno “è legata all’organizzazione del Comitato Olimpico Internazionale; quindi, è una cosa che esula dalle scelte italiane”. Lo afferma Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a margine di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”, a Roma, rispondendo a una domanda sulle Olimpiadi di Milano-Cortina.

