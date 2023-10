La Juve Next Gen, gasata dalla Coppa, vuole battere il Sestri Levante, sempre sconfitto in casa

In campo domenica 8 ottobre alle 20.45 allo ‘Stadio dei Marmi’ di Carrara.

Settanta km di strada, più o meno 1 ora di auto. Questa è la distanza che separa Sestri Levante da Carrara, dove i liguri giocano le partite in casa, alternandosi con la Carrarese. Questa è la situazione degli stadi italiani, sempre più vuoti, e del calcio di serie C. Che ha bisogno come il pane di una riforma, perché 60 squadre in terza serie sono troppe, il sistema non le regge.

Nota particolare di questa sfida: ‘zero pareggi’ finora per Juve Next Gen e Sestri, fra campionato e coppa. Ed è la prima volta che si incontrano.

Squadre

SESTRI LEVANTE – Neopromossa e vincitrice dello scudettino serie D, è penultima con 3 punti (1 vinta 5 perse, gol 2-7). In casa ha perso 3 su 3. Arriva dal match di Coppa con la Spal perso 2-0. Il tecnico Enrico Barillari (49), artefice della promozione di maggio scorso, gioca col 4-2-3-1.

JUVENTUS NEXT GEN – Sta a metà classifica: è 13^ con 6 punti (2 vinte, 4 perse, gol 8-10), alla pari con la Spal ma davanti per i gol. Arriva dal brillante 5-1 in Coppa sul terreno della Pro Vercelli. L'allenatore Massimo Brambilla (50) finora ha alternato 3-5-2 e 3-4-1-2. Miglior marcatore Cerri (3).

Precedenti

Nessuno.

Giudici di gara

Arbitro: Gianluca Catanzaro (CZ)

Assistenti: Francesco Festa (BT) – Riccardo Leotta (Acireale)

4° ufficiale: Alessio Marra (MN)

Precedenti dell’arbitro

Solo uno in D: Vado-Sestri L. 1-2. Il sig. Catanzaro, esordiente in serie C, ha diretto 2 gare di categoria e mai la Juventus Next Gen.