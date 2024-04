Ospedale: mostra fotografica per l’igiene delle mani. Fino al 12 maggio nel corridoio

In occasione della Giornata mondiale per l’igiene delle mani (5 maggio) l’ Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria ha organizzato la mostra “Le mani dell’ospedale” , esposizione degli scatti di Lucia Voltaggio , fotografa e dipendente della struttura , che ha immortalato le “mani che lavorano” all’interno dei presidi ospedalieri alessandrini . Iniziata ieri, l’esposizione durerà fino a domenica 12 maggio .

