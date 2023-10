La Pallavolo La Bollente, gentilmente ospitata dall’azienda vinicola Cuvage, ha presentato la squadra di serie A3 a sponsor, giornalisti e autorità. Tutti lavoreranno in modo sincronizzato per soddisfare gli standard di qualità che la categoria richiede, portando in giro per l’Italia il nome della città di Acqui Terme e dell’intera provincia di Alessandria.

Le dichiarazioni

Così hanno parlato la presidentessa Raffaella Caria e il ds Stefano Negrini: “Visti i sacrifici fatti per raggiungere questo livello, l’obiettivo da neopromossa è mantenere la serie A con un roster all’altezza, anche negli anni a venire. Senza il fondamentale contributo degli sponsor, tutto questo non sarebbe possibile. Anche per questo motivo vogliamo ricambiare la loro fiducia”.

Il roster

Liberi: Daniele Russo, Luca Martina

Daniele Russo, Luca Martina Centrali: Emilio Perassolo, Luca Morchio, Davide Esposito, Riccardo Russello

Emilio Perassolo, Luca Morchio, Davide Esposito, Riccardo Russello Palleggiatori: Mirko Baratti, Luca Corrozzatto, Lorenzo D’Onofrio

Mirko Baratti, Luca Corrozzatto, Lorenzo D’Onofrio Schiacciatori: Sebastiano Stamegna, Alessandro Graziani, Matteo Martino, Andrea Bettucchi, Filippo Garra, Lorenzo Passo

Lo staff

Allenator1: 1° Mauro Rizzo, 2° Roberto Astori, Preparatore Roberto Varano

Mauro Rizzo, Roberto Astori, Roberto Varano Team manager: Oscar Zaramella

Oscar Zaramella Staff sanitario: dr. Enza Calì, dr. Elisa Boido

dr. Enza Calì, dr. Elisa Boido Ufficio Stampa e Comunicazione: Francesca Grua, Andrea Icardi, Andrea Guala, Maurizio Mazzino, Sergio Hu.

La cerimonia

È intervenuto all’evento anche il sindaco di Acqui Terme Danilo Rapetti che ha assicurato il massimo sostegno dell’amministrazione nell’avere il prima possibile un palazzetto con i requisiti richiesti dalla Lega Serie A.

Presenti in sala anche gli assessori Rossana Benazzo, Michele Gallizzi e il comandante della compagnia CC della città.

Per la stagione la Negrini CTE disputerà le proprie gare casalinghe al palazzetto dello sport di Valenza, città con la quale le rispettive amministrazioni comunali e società sportive hanno stretto un accordo di collaborazione. A rappresentare il comune della “città dell’oro” l’assessore allo sport Luca Merlino. In rappresentanza della Regione Piemonte presente anche l’assessore regionale Marco Protopapa, che ha portato i saluti della Regione e dell’assessore allo sport Fabrizio Ricca.