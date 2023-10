Musica: ecco “Ventitré” di Lisbona

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Ventitré” (Digital Noises/Artist First), il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista Lisbona. Il brano arriva dopo la pubblicazione del precedente singolo ‘Da ogni tua paura’ e da un’estate ricca di live, tra questi l’opening act al concerto dei Black Eyed Peas all’interno del Ferrara Summer Festival.

Ventitré è un brano dalle sonorità elettro pop con influenze dance, che cattura al primo ascolto e ti trasporta nell’universo di Lisbona, tra gli artisti più carismatici e interessanti della scena musicale italiana. Il brano è stato prodotto in collaborazione con Dave Tr, ingegnere del suono e protagonista di un nuovo percorso live. La visione grafica e i colori sono stati messi su tela dalle mani di Juliet Ippo.

Le parole

Racconta Lisbona: “Ventitré racconta una parte del buio in cui si può cadere. La musica è un viaggio elettronico affollato di accordi minori, scanditi da una cassa a 126 bpm. Un numero semi-perfetto generato dalla somma di alcuni suoi divisori (126=1+2+18+42+63) che governa molta della musica che mi attraversa’’.

Biografia

Luca Fratto, in arte Lisbona, nacque e crebbe in provincia di Torino. Polistrumentista esperto nell’uso dell’elettronica, ha all’attivo diverse pubblicazioni, alcune con Luca Vicini (Vicio), bassista dei Subsonica con cui collabora da tempo. Nel 2017 fu selezionato per le audizioni di Sanremo Giovani 2018.

Da giugno ’22 aprì il tour di Morgan (Bluvertigo), che poi accompagnò al Premio Tenco sul palco dell’Ariston, in veste di musicista poli-strumentista, e a X Factor, come musicista e produttore.

A luglio ’18 Lisbona vinse il Premio Bindi col brano “La serie da solo”, a dicembre ’18 compose le musiche di “Attraverso un Girone”, film di Riccardo Bianco prodotto da GroundVistaPictures. Poi pubblicò, sempre con Artist First, 6 brani inediti proposti in vari spettacoli live.

Il 24 novembre ’19, al Pala Alpitour di Torino, aprì il “Revelation Tour” di Mika. Nel marzo ’22 fondò, con Samuel Romano dei Subsonica, Golfo Meta Mistico. A maggio pubblicò 7 brani inediti firmati Samuel Romano-Lisbona, in esclusiva per OpenSea.

Il 23 maggio ’23 partecipò al Festival di Cannes, ospite della prima di “Rapito”, film diretto da Marco Bellocchio. Il 14 luglio fece da opening act al concerto dei Black Eyed Peas all’interno del Ferrara Summer Festival.