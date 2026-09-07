Serie D: l’Alessandria vince 2-1 il derby di Valenza, per il Derthona successo esterno in 10

Il girone A della serie D, tutto Piemonte (11 squadre) e Liguria (7), ha dato i primi verdetti: la favorita Alessandria si è imposta 2-1 nel derby d’apertura con la Valenzana, cui non è riuscita la rimonta (15′ D’Iglio, 46′ pt Alfiero, 48′ pt Pacchioni (V), mentre il Derthona è andato a vincere 1-0 a Varazze con un gol su rigore di Buongiorno dopo 3′, difeso anche in 10.

CLASSIFICA GIRONE A: Sestri L, Alessandria, Derthona, Imperia 3; Ligorna, Sanremese, Biellese, Bra, Fezzanese, Saluzzo, Gozzano, Lascaris 1; Borgosesia, Chisola, Valenzana, Celle-Varazze, Millesimo, Asti 0.

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