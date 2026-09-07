Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie D: l’Alessandria vince 2-1 il derby di Valenza, per il Derthona successo esterno in 10

DiRaimondo Bovone

Set 7, 2026

Il girone A della serie D, tutto Piemonte (11 squadre) e Liguria (7), ha dato i primi verdetti: la favorita Alessandria si è imposta 2-1 nel derby d’apertura con la Valenzana, cui non è riuscita la rimonta (15′ D’Iglio, 46′ pt Alfiero, 48′ pt Pacchioni (V), mentre il Derthona è andato a vincere 1-0 a Varazze con un gol su rigore di Buongiorno dopo 3′, difeso anche in 10.
CLASSIFICA GIRONE A: Sestri L, Alessandria, Derthona, Imperia 3; Ligorna, Sanremese, Biellese, Bra, Fezzanese, Saluzzo, Gozzano, Lascaris 1; Borgosesia, Chisola, Valenzana, Celle-Varazze, Millesimo, Asti 0.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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