Comune di Alessandria: dal 14 settembre le iscrizioni on-line per la refezione scolastica

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Comune di Alessandria comunica la riapertura delle iscrizioni online al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2026/2027. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 di lunedì 14 settembre, attraverso il Portale Genitori, con accesso tramite SPID, al seguente link: https://www2.itcloudweb.com/alessandriaportalegen

Si ricorda che per poter usufruire del servizio è necessario aver completato l’iscrizione ed essere regolarmente attivi sul Portale Genitori.

Si precisa che i refettori delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie saranno aperti a partire da lunedì 21 settembre, ma la presentazione della domanda non comporta l’immediata attivazione del servizio: sono necessari 5 giorni lavorativi affinché gli uffici possano effettuare le verifiche previste. Inoltre, i tempi possono allungarsi qualora sia necessario integrare o verificare la documentazione, in particolare quella relativa all’ISEE o alle eventuali diete speciali. I pagamenti delle rette annuali e dei buoni pasto ancora in sospeso potranno essere effettuati a partire da martedì 8 settembre attraverso il servizio PagoPA, accedendo con SPID al Portale Genitori o all’App ComunicApp e selezionando DEB25/26REF per il servizio Refezione, DEB25/26RET per il servizio Retta.

In alternativa sarà possibile recarsi presso gli uffici comunali di via San Giovanni Bosco 55, dove sarà disponibile il servizio POS dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, oppure richiedere il bollettino di pagamento tramite e-mail all’indirizzo [email protected].

Si invita la cittadinanza a consultare periodicamente la pagina del sito del Comune di Alessandria dedicata al Servizio di refezione scolastica, sempre aggiornata con tutte le informazioni utili: https://www.comune.alessandria.it/servizi/refezione-scolastica