Comune di Alessandria: oggi ultimo giorno per l’iscrizione al Servizio Scuolabus

Oggi, lunedì 7 settembre, è il termine ultimo per le iscrizioni al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2026/2027. La domanda deve essere presentata esclusivamente online sul portale dedicato, disponibile al link: https://servizionline.comune.alessandria.it/cmsalessandria/portale/contactcenter/tabschedainformativa.aspx?IDNODE=&IDC=163&CW=ZZZZ

Le famiglie che intendono presentare una nuova iscrizione o rinnovare la domanda devono utilizzare lo SPID o la CIE del genitore/tutore per l’accesso al portale. Nel caso in cui si debbano iscrivere più figli, è necessario presentare una singola domanda per ciascun minore, mantenendo sempre lo stesso nominativo del genitore/tutore richiedente. Si ricorda che l’iscrizione è obbligatoria, ma la presentazione della domanda non comporta alcun impegno sull’effettiva iscrizione al servizio. La correttezza dei dati dichiarati riguardanti la residenza, la scuola, la classe e la sezione frequentate ed eventualmente l’attestazione ISEE (facoltativa e valida fino al 31 dicembre 2026) rientra nella responsabilità esclusiva di chi compila la domanda. I dati inseriti in fase di registrazione resteranno associati in modo permanente al minore e non potranno essere modificati in un secondo momento.

INFO – La presenza di debiti pregressi relativi alla retta annuale/trimestrale/mensile renderà la domanda esaminabile solo dopo aver regolarizzato la propria posizione debitoria. Il saldo dovuto potrà essere effettuato tramite il PagoPA già inviato agli interessati dagli uffici comunali competenti.

In caso di rinuncia, è necessario comunicarlo tramite mail agli indirizzi: [email protected] e [email protected].

Per altre informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune di Alessandria: https://www.comune.alessandria.it/servizi/trasporto-alunni-scuolabus