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Serie C: la Pergo ferma la Next Gen sullo 0-0 e fa il 1° punto del campionato al Moccagatta

DiRaimondo Bovone

Set 7, 2026 , , , , ,

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla si ferma sullo 0-0, 2° pari consecutivo dopo il 3-3 di Carpi, fermata dalla Pergolettese che ottiene il 1° punto in campionato, anche se non ha ancora segnato. Tra i bianconeri assenti 3 pilastri: Pagnucco e Owusu, convocati in prima squadra, più Mazur infortunato. Agli ospiti, invece, mancava il solo Jaouhari, squalificato.
LA PARTITA – Nel complesso è stata brutta, senza tiri nello specchio della porta, con i portieri impegnati solo dai rinvii. L’unica emozione il gol bellissimo di Melegoni al 36’ del primo tempo, servito da Amaradio: sembrava una giocata di serie A, ma è stato annullato per fallo di mano nel controllo dell’ex Carrarese. Peccato, perché rivisto a velocità normale, è davvero spettacolare, ma l’FVS ha dato ragione alla panchina ospite: card ben spesa. Nel recupero brevissima inferiorità numerica per la Juve: espulso Corradi al 95′ per doppia ammonizione.

JUVENTUS NEXT GEN-PERGOLETTESE 0-0
JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Radu 6; Savio 6, Montero 6, Corradi 6, Grelaud 6 (dal 42’ s.t. Rizzo s.v.); Macca 6, Ripani 6 (dal 25’ s.t. Makiobo 6), Melegoni 6,5; Amaradio 5 (dal 14’ s.t. Elimoghale 6), Konate 5 (dal 42’ s.t. Guerra s.v.), Oboawoduo 5 (dal 14’ Merola 6). PANCHINA Fuscaldo, Cat Berro, Van Aaerle, Durmisi, Verde, Brugarello, Keutgen, Leone, Turco. All. Brambilla 6
PERGOLETTESE (4-3-3): Doldi 6; Roversi 6, Silvestri 6, Dell’Orco 6, Zaia 6; Tremolada 6, Arini 6; Ferrandino 5,5 (dal 31’ s.t. Berretta s.v.), Stronati 5 (dal 31’ s.t. Evangelista s.v.), Pala 6 (dal 44’ s.t. Antolini s.v.); Corti 5 (dal 39’ s.t. Pavanello s.v.). PANCHINA Cordaro, Asperti, Rossetti, Tamagni, Avena, Pavesi, Bassi, Orlandi, Gorno, Giroletti. All Giosa 6

FVS decisivo nell’annullamento del gol (foto Paolo Baratto)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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