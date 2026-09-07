Serie C: la Pergo ferma la Next Gen sullo 0-0 e fa il 1° punto del campionato al Moccagatta

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla si ferma sullo 0-0, 2° pari consecutivo dopo il 3-3 di Carpi, fermata dalla Pergolettese che ottiene il 1° punto in campionato, anche se non ha ancora segnato. Tra i bianconeri assenti 3 pilastri: Pagnucco e Owusu, convocati in prima squadra, più Mazur infortunato. Agli ospiti, invece, mancava il solo Jaouhari, squalificato.

LA PARTITA – Nel complesso è stata brutta, senza tiri nello specchio della porta, con i portieri impegnati solo dai rinvii. L’unica emozione il gol bellissimo di Melegoni al 36’ del primo tempo, servito da Amaradio: sembrava una giocata di serie A, ma è stato annullato per fallo di mano nel controllo dell’ex Carrarese. Peccato, perché rivisto a velocità normale, è davvero spettacolare, ma l’FVS ha dato ragione alla panchina ospite: card ben spesa. Nel recupero brevissima inferiorità numerica per la Juve: espulso Corradi al 95′ per doppia ammonizione.

JUVENTUS NEXT GEN-PERGOLETTESE 0-0

JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Radu 6; Savio 6, Montero 6, Corradi 6, Grelaud 6 (dal 42’ s.t. Rizzo s.v.); Macca 6, Ripani 6 (dal 25’ s.t. Makiobo 6), Melegoni 6,5; Amaradio 5 (dal 14’ s.t. Elimoghale 6), Konate 5 (dal 42’ s.t. Guerra s.v.), Oboawoduo 5 (dal 14’ Merola 6). PANCHINA Fuscaldo, Cat Berro, Van Aaerle, Durmisi, Verde, Brugarello, Keutgen, Leone, Turco. All. Brambilla 6

PERGOLETTESE (4-3-3): Doldi 6; Roversi 6, Silvestri 6, Dell’Orco 6, Zaia 6; Tremolada 6, Arini 6; Ferrandino 5,5 (dal 31’ s.t. Berretta s.v.), Stronati 5 (dal 31’ s.t. Evangelista s.v.), Pala 6 (dal 44’ s.t. Antolini s.v.); Corti 5 (dal 39’ s.t. Pavanello s.v.). PANCHINA Cordaro, Asperti, Rossetti, Tamagni, Avena, Pavesi, Bassi, Orlandi, Gorno, Giroletti. All Giosa 6

FVS decisivo nell’annullamento del gol (foto Paolo Baratto)