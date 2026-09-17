Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie D, girone A: Derthona in testa, Valenzana ultima a 0 punti, Alessandria battuta 4-1 a Millesimo

DiRaimondo Bovone

Set 17, 2026 , , , ,

Il Derthona è al comando a 7 punti, imbattuto, con altre 4 squadre, dopo la vittoria 3-2 a Ligorna (5′ Piredda, 14′ Artiglia, 45′ Moriano rigore, 89′ Lovaglio, 93′ De Leo).
La Valenzana ha perso la terza di fila, 1-0 in casa con il Lascaris e condivide l’ultimo posto con il Celle-Varazze, mentre l’Alessandria è uscita con le ossa rotte dalla trasferta di Millesimo, battuta 4-1 (23′ e 28′ Piacenza, 43′ Cirio, 50′ Gaultieri, 72′ Piacenza) e resta a quota 6 in 8^ posizione.
CLASSIFICA GIRONE A: Derthona, Biellese, Fezzanese, Lascaris e Saluzzo 7; Alessandria, Asti e Millesimo 6; Sanremese e Imperia 4; Chisola e Sestri L. 3; Gozzano 2; Borgosesie, Bra e Ligorna 1; Valenzana e Celle-Varazze 0.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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