Serie D, girone A: Derthona in testa, Valenzana ultima a 0 punti, Alessandria battuta 4-1 a Millesimo

Il Derthona è al comando a 7 punti, imbattuto, con altre 4 squadre, dopo la vittoria 3-2 a Ligorna (5′ Piredda, 14′ Artiglia, 45′ Moriano rigore, 89′ Lovaglio, 93′ De Leo).

La Valenzana ha perso la terza di fila, 1-0 in casa con il Lascaris e condivide l’ultimo posto con il Celle-Varazze, mentre l’Alessandria è uscita con le ossa rotte dalla trasferta di Millesimo, battuta 4-1 (23′ e 28′ Piacenza, 43′ Cirio, 50′ Gaultieri, 72′ Piacenza) e resta a quota 6 in 8^ posizione.

CLASSIFICA GIRONE A: Derthona, Biellese, Fezzanese, Lascaris e Saluzzo 7; Alessandria, Asti e Millesimo 6; Sanremese e Imperia 4; Chisola e Sestri L. 3; Gozzano 2; Borgosesie, Bra e Ligorna 1; Valenzana e Celle-Varazze 0.

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